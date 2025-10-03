Slušaj vest

Omiljeno lice sa malih ekrana, Jovan Memedović (65), poznat je kao avanturista, a zanimljvio je da je po obrazovanju zapravo profesor fizičkog vaspitanja. Iako godinama osvaja male ekrane pričama o prirodi, putovanjima i avanturama, Jovan sada deli praktičan savet kako da ostanete u formi, bez komplikovanih sprava ili skupih članarina.

„Sa tim si dosta uradio za sebe. Ja, kao profesor fizičkog, zahvaljujući svojim mentorima, znam šta je idealno, a posebno za ljude 50+”, rekao je Jovan za Atlas zdravlje. Njegov recept je jednostavan, ali delotvoran:

Foto: Printscreen/ Youtube/ Jovan Memedovic Official

„Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dole, sa rancem težine pet ili više kilograma. Ranc ti pravi fiziološku krivinu, ne dozvoljava da se grbiš, vuče te nazad, pogotovo uzbrdo. Kompletna kičma radi, svi mišići se održavaju. Ako bi uspeo da ovo ponoviš tri puta nedeljno po sat vremena, već si napravio ogroman pomak.”

Od jutarnjih programa do avanturističkih putovanja

Jovan Memedović već više od tri decenije osvaja publiku svojim šarmom i profesionalizmom. Njegova karijera počela je 1994. godine, kada je bio deo Jutarnjeg programa RTS-a, što je bio njegov prvi susret sa televizijom.

Pogledajte u galeriji njegov mali raj u šumi:

1/8 Vidi galeriju Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

„Završio sam DIF i odjednom mi kažu: ‘Napravili smo interni konkurs za Jutarnji program RTS-a, možda bi mogao ti, videćemo.’ Otišao sam, razgovarao i rekli su: ‘Ako biste došli, mi smo se odlučili za vas.’ Bilo je spontano, bez ikakve pripreme, čistog srećnog spleta okolnosti,” priseća se Jovan.

Danas, dok ga publika pamti po avanturističkim emisijama i putovanjima širom sveta, komentari na društvenim mrežama ne prestaju: neki tvrde da se nije promenio, dok drugi ističu da sa godinama izgleda sve bolje.

Bonus video: Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke