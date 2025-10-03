Slušaj vest

Holivudska glumica Selma Bler otvoreno je govorila o dugogodišnjoj borbi sa neprepoznatom multiplom sklerozom, koju su lekari godinama pokušavali da dijagnostikuju – bez uspeha.

Gostujući u emisiji This Morning, podelila je da su se prvi simptomi pojavili još u detinjstvu, kada je imala probleme sa vidom.

- Nisu mi to zapravo dijagnostikovali, samo smo rekli "oh, sada se pretvorilo u lenje oko", prisetila se glumica.

Zbunjujući simptomi kroz godine

Kako je vreme odmicalo, Selma je sve češće imala glavobolje, tikove, povišenu temperaturu i problem sa spuštenim stopalom. Ipak, lekari nisu uspevali da postave tačnu dijagnozu.

- Ceo život sam provela sa lekarima koji su stvarno pokušavali da shvate zašto sam tako umorna, rekla je Bler.

Zbog čestih promena raspoloženja, dugo se smatralo da je u pitanju depresija, a simptomi su se dodatno pojačali nakon što je rodila sina.

Simptomi su kulminirali nakon porođaja

Tokom trudnoće, glumica se, kako kaže, osećala dobro. Ipak, nakon porođaja, simptomi su se vratili u još težem obliku. Mnogi su tada sumnjali na postporođajnu depresiju, ali bolovi su postali toliko intenzivni da je Selma jedva hodala.

Pomoć je stigla putem društvenih mreža

U trenutku očaja, Selma se obratila za pomoć putem društvenih mreža, a tada joj se javila koleginica Elizabet Berkli, koja ju je spojila sa svojim bratom, neurologom.

Tokom pregleda, iscrpljena Selma je zaspala, a kada je lekar pokušao da je probudi, pala je sa stola. Taj incident je ukazao na ozbiljne probleme sa ravnotežom. Ubrzo je urađena magnetna rezonanca, koja je potvrdila dijagnozu — multipla skleroza.

Dijagnoza i odluka da progovori

Selmi je bolest zvanično dijagnostikovana 2018. godine. Lekari su joj savetovali da ne izlazi u javnost sa tom informacijom kako ne bi izgubila uloge. Međutim, odlučila je da ne ćuti. Danas je jedna od najglasnijih javnih ličnosti koje govore u ime ljudi koji žive sa hroničnim i autoimunim bolestima.

- Nisam shvatala koliko izolirajuće može biti kad imaš hroničnu bolest ili autoimuni poremećaj. Uprkos svim problemima, toliko toga možete da naučite o sebi usput, istakla je glumica.

