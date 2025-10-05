Slušaj vest

Glumica Ema Stoun prisustvovala je reviji brenda Louis Vuitton na pariskoj Nedelji mode, a svoje je fanove šokirala izgledom. Njene fotografije sa događaja proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su istakli da glumica izgleda neprepoznatljivo.

Stoun je na reviju došla u beloj mini haljini bez rukava, koju je iskombinovala sa prslukom. Elegantni outfit upotpunila je crnim štiklama. Međutim, njena modna kombinacija pala je u drugi plan nakon što se na društvenim mrežama pojavila njena fotografija na kojoj pozira sa pevačicom Lisom, članicom popularne K-pop grupe Blackpink.

Dok su neki bili oduševljeni njihovim izgledom, neki su istakli da Stoun izgleda potpuno drugačije nego ranije. „Gde je Ema Stoun?“, „Izvinjavam se? Rekli ste Ema Stoun?“, „Ovo nije Ema Stoun“, „Lice joj izgleda potpuno drugačije“, „Ko je ova osoba?“, bili su samo neki od komentara.

Stoun se na reviji pojavila nedugo nakon što su je prozvali „odvojenu od stvarnosti“. Glumica je uporedila svoj najnoviji film sa slučajem Luigija Mangionea, optuženog za ubistvo Brajana Tompsona, izvršnog direktora United Healthcarea.

Glumica ima jednu od glavnih uloga u filmu „Bugonija“. Njen lik je izvršna direktorka medicinske kompanije koju otme zaposleni. O filmu je govorila na jednom događaju u sklopu Telluride Film Festivala i istakla da je pronašla „zastrašujuće“ sličnosti između radnje filma i Mangioneovog slučaja.

1/4 Vidi galeriju Ema Stoun na Nedelji mode u Parizu Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Maria Rubtsova/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ono što je jako ludo, nakon što smo snimili film - ja živim u Njujorku - čuli smo da je neko upucan na ulici. Bio je to izvršni direktor medicinske kompanije. Znate, zbog Luigija. Jeste li čuli za to? Bilo je ludo jer smo svi zajedno upravo bili u podrumu i snimali, razgovarali o tim problemima i dubljem značenju svega“, rekla je ona tada pa se našla na meti negativnih komentara.

Film „Bugonija“ je opisan kao „satirična, apsurdistička naučno-fantastična mračna komedija“, a temelji se na scenariju Vila Trejsija. Radnja se vrti oko dvojice mladih muškaraca koji otimaju moćnu izvršnu direktorku, sumnjajući da je ona zapravo vanzemaljac koji želi uništiti Zemlju.

Osim Eme, u filmu glume i Ejdžan Delbis, Stavros Halkijas i Alisija Silverston.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

