Sa tugom je objavljeno da je Patriša Rutlidž, legendarna britanska glumica najpoznatija po ulozi snobovske Hajasint Baket („buket“) u kultnoj seriji „Keeping Up Appearances“, preminula u 96. godini.

Saopštenje njenog agenta glasi:

„Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Dame Patriše Rutlidž, koja je jutros mirno preminula u snu, okružena ljubavlju.

Čak i sa 96 godina, Patriša je zadržala strast prema svom poslu i vezu sa publikom, a nove generacije gledalaca nastavljaju da je otkrivaju kroz njene voljene televizijske uloge.

Patriša Rutlidž Foto: Fiona Hanson, PA Images / Alamy / Profimedia

Nedostajaće njenim voljenima i njenim odanim obožavaocima širom sveta.“

Kultna uloga i karijera koja je trajala decenijama

„Keeping Up Appearances“ je bio veliki hit u svoje vreme, sa čak 13 miliona gledalaca na vrhuncu, donoseći joj nacionalno priznanje. Pa ipak, Patriša Rutlidž je bila mnogo više od televizijske komičarke.

Takođe se pojavljivala u Šekspirovim predstavama, a sa 66 godina glumila je u šestodelnoj krimi seriji Bi-Bi-Sija „Heti Vejntrop istražuje“, glumeći penzionerku koja postaje detektivka.

Patriša Rutlidž Foto: Martin Keene / PA Images / Profimedia

Rutlidž je rođena 1929. godine u Tranmeru, Češir, i školovala se u srednjoj školi Birkenhed, Univerzitetu u Liverpulu, pozorišnoj školi Bristol Old Vik i muzičkoj školi Gildhol.

Uspon na svetsku scenu

Patriša Rutlidž je kasnije oduševila publiku u Njujorku, zahvaljujući svom nastupu na Brodveju u predstavi „Kako se svet odnosi prema vama?“. Čuveni kompozitor Leonard Bernštajn je kasnije komponovao solo deonice posebno za nju u predsedničkoj drami „Pensilvanija avenija 1600“.

Nasleđe Dame Patriše Rutlidž

Patriša Rutlidž Foto: Mark Blumire, Alpha Photo / Alamy / Profimedia

Patriša Rutlidž je ostavila neizbrisiv trag na oštar humor, pozorište i televiziju. Od Hajasint Baket, koja je očaravala publiku svojom kombinacijom komičnog šarma i društvenog apsurda, do ozbiljnih pozorišnih uloga, Rutlidž je dokazala svestranost i talenat koji traje decenijama.

