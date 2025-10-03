Umrla legendarna glumica u 96. godini: Zvezda serije koju su Srbi voleli preminula u snu
Sa tugom je objavljeno da je Patriša Rutlidž, legendarna britanska glumica najpoznatija po ulozi snobovske Hajasint Baket („buket“) u kultnoj seriji „Keeping Up Appearances“, preminula u 96. godini.
Saopštenje njenog agenta glasi:
„Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Dame Patriše Rutlidž, koja je jutros mirno preminula u snu, okružena ljubavlju.
Čak i sa 96 godina, Patriša je zadržala strast prema svom poslu i vezu sa publikom, a nove generacije gledalaca nastavljaju da je otkrivaju kroz njene voljene televizijske uloge.
Nedostajaće njenim voljenima i njenim odanim obožavaocima širom sveta.“
Kultna uloga i karijera koja je trajala decenijama
„Keeping Up Appearances“ je bio veliki hit u svoje vreme, sa čak 13 miliona gledalaca na vrhuncu, donoseći joj nacionalno priznanje. Pa ipak, Patriša Rutlidž je bila mnogo više od televizijske komičarke.
Takođe se pojavljivala u Šekspirovim predstavama, a sa 66 godina glumila je u šestodelnoj krimi seriji Bi-Bi-Sija „Heti Vejntrop istražuje“, glumeći penzionerku koja postaje detektivka.
Rutlidž je rođena 1929. godine u Tranmeru, Češir, i školovala se u srednjoj školi Birkenhed, Univerzitetu u Liverpulu, pozorišnoj školi Bristol Old Vik i muzičkoj školi Gildhol.
Uspon na svetsku scenu
Patriša Rutlidž je kasnije oduševila publiku u Njujorku, zahvaljujući svom nastupu na Brodveju u predstavi „Kako se svet odnosi prema vama?“. Čuveni kompozitor Leonard Bernštajn je kasnije komponovao solo deonice posebno za nju u predsedničkoj drami „Pensilvanija avenija 1600“.
Nasleđe Dame Patriše Rutlidž
Patriša Rutlidž je ostavila neizbrisiv trag na oštar humor, pozorište i televiziju. Od Hajasint Baket, koja je očaravala publiku svojom kombinacijom komičnog šarma i društvenog apsurda, do ozbiljnih pozorišnih uloga, Rutlidž je dokazala svestranost i talenat koji traje decenijama.
