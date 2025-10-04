Slušaj vest

Ako je verovati ovim brojkama, neke od poznatih faca Holivuda i iz sveta sporta, politike i muzike pola života su proveli u krevetu, ali nisu tamo samo spavali. Od Fidela Kastra preko Denisa Rodmana do Mika Džegera, za ove slavne kažu da su u krevet odveli najviše dama.

Čarli Šin – oko 47.000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Čarlija Šina:

1/13 Vidi galeriju Čarli Šin Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia

Kontroverzni Čarli, rođen kao Karlos Estevez, u više je prilika isticao kako je u krevet odveo na hiljade žena. Prema njegovoj proceni, brojka se kreće oko 47.000, kako je i sam naveo u biografskom dokumentarcu na Netfliksu. Osim ljubavnih avantura, Šin je poznat i po brojnim skandalima vezanim za alkohol, drogu i probleme sa zakonom. Godine 2015. priznao je da je HIV pozitivan, a u pomenutom dokumentarcu naglasio je da je njegov buran život počeo kada je sa 15. godina izgubio nevinost sa prostitukom.

Fidel Kastro – oko 35.000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Fidela Kastra:

1/8 Vidi galeriju Fidel Kastro Foto: Profimedia, Printscreen Facebook

Bivši kubanski vođa, kažu oni koji su ga poznavali i radili sa njim, imao je naviku da spava barem sa jednom novom ženom dnevno. Ljudi iz njegovog obezbeđenja i pratnje dovodili su mu mlade obožavateljke, simpatizerke na razne večere i druženja.

- On je spavao sa barem dve žene dnevno tokom četiri decenije. Jedna je bila za ručak, druga za večeru. Fidel je voleo da flertuje i u tome je bio jako dobar, kazao je njegov bivši saradnik imenovan samo kao Ramon za Guardian.

Od dva braka, najmanje devetoro dece i nebrojenih ljubavnih veza, pa sve do odnosa sa američkom špijunkom — njegov emotivni život bio je podjednako kompleksan i dramatičan kao i njegova politička karijera.

Vilt Čemberlen – oko 20.000 žena

Vilt Čemberlen važio je za velikog zavodnika Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Legendarni košarkaš poznat je po izjavi da je spavao sa oko 20.000 žena. Iako je jedan od najboljih igrača u istoriji NBA, kasnije se šalio da je više poznat po svojim seksualnim avanturama.

- Nikada nisam tvrdio da je broj važan, već da nikada nisam imao problema sa privlačenjem žena, rekao je svojevremeno.

Voren Biti – oko 13.000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Vorena Bitija:

1/5 Vidi galeriju Voren Biti Foto: Profimedia

Legendarni glumac u krevet je odveo 12.775 žena, otprilike po jednu svaku večer od sredine 1950-ih do 1991. godine, tvrdi Piter Biskind, koji je napisao biografiju o glumcu, pisao je Guardian. Tamo početkom 90-ih zaljubio se Biti u Anetu Bening i prestao je sa "švrljanjem".

- Voren je verovatno bio sa svima koje poznajem, kazala je jednom legendarna Šer i dodala da je imala romansu s njim.

Džin Simons – oko 4800 žena

Džin Simons važi za velikog zavodnika Foto: Rojters

Tvrdio je da je pomno vodio evidenciju svojih ljubavnih osvajanja, čak i fotografišući neke od svojih partnerki kako bi "zapamtio" svaki susret. Voleo je druženja sa obožavateljkama, ali kad se oženio, te je fotografije na zahtev supruge morao je da spali. U jednom intervjuu, Simons je izjavio da je njegov životni moto bio "živeti u trenutku" i da je stalno bio okružen ženama.

Mik Džeger – oko 4000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Mika Džegera:

1/11 Vidi galeriju Mik Džeger važi za jednog od kontroverznijih umetnika strane scene Foto: Printscreen/Youtube, Profimedia

Frontmen "Rolling Stones"-a spavao je sa oko 4000 žena, zaključio je Kristofer Andersen, koji je napisao pevačevu biografiju. Andersen takođe kaže da je brojka možda i viša, a Džeger te glasine nije hteo da komentariše. Ali koliki je zapravo zavodnik Džeger govori i činjenica da ima osmoro dece sa pet žena.

Džek Nikolson – oko 2000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Džeka Nikolsona:

1/8 Vidi galeriju Džek Nikolson u mladosti Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia, Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Nikolson je svojevremeno bio jedan od najvećih zavodnika u Holivudu. Prema više biografija spavao je sa oko 2000 žena tokom života. On sam nikad nije zvanično potvrdio ove brojke, ali je često govorio o svojoj "ljubavi prema ženama".

Sajmon Kauel – oko 2000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Sajmona Kauela:

1/5 Vidi galeriju Sajmon Kauel Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia, NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema pisanju britanskih tabloida, ovaj producent i preduzetnik spavao je sa oko 2000 žena. U biografiji "Sweet Revenge: The Intimate Life of Simon Cowell" iz 2012. godine, autor Tom Bauer navodi kako je Kauel navodno spavao sa više od 2000 žena. Ta brojka temelji se na procenama bliskih izvora.

Denis Rodman – oko 2000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Denisa Rodmana:

1/5 Vidi galeriju Denis Rodman Foto: VINCENT LAFORET / AFP / Profimedia, JEFF HAYNES / AFP / Profimedia, Profimedia

Bivši Kukov saigrač iz Bulsa verovatno je najkontroverzniji igrač u istoriji NBA. Poznat je po brojnim kratkotrajnim vezama, jednom je rekao da nema mesta gde nije vodio ljubav. Takođe, Denis Rodman navodno je čak tri puta lomio penis tokom svojih seksualnih avantura. Jednom je rekao da je Madona poslala avion po njega iz Njujorka u Las Vegas tvrdeći da je pop diva želela da on bude otac njenog deteta.

Hju Hefner – više od 1000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Hefnera:

1/10 Vidi galeriju Hju Hefner i njegove zečice Foto: Photo Wire / StarMax / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Pokojni gazda Plejboja bio je poznat po brojnim "avanturama". Istovremeno je imao i po nekoliko devojaka.

- S koliko sam žena spavao? Kako da to znam? Sigurno je bilo njih preko 1000, rekao je jednom prilikom Hefner.

Iako je spavao sa više od 1000 žena, kaže da nikad nije varao supruge dok je bio u braku. Očito mu je brak bio svetinja.

Ozi Ozborn – oko 1000 žena

U galeriji pogledajte fotografije Ozija Ozborna:

1/6 Vidi galeriju Ozi Ozborn Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Decenije njegovog života ostale su u magli zbog preterane konzumacije alkohola i droge, a tokom tog perioda Ozi je bio veoma aktivan u krevetu. Priznao je i kako je varao suprugu Šeron, ali i da zbog svega toga neizmerno žali.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda