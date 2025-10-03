Paf Dedi uoči izricanja presude moli sudiju za milost: Ovo je celo pismo muzičog mogula optuženog za gnusne zločine
Upozorenje: Tekst sadrži diskusiju o seksualnom napadu i zavisnosti od droga.
Muzički mogul Šon „Didi“ Kombs poslao je pismo sudiji Arunu Subramanijanu pre izricanja presude 3. oktobra, izvinjavajući se za „svu bol i patnju“ koju je prouzrokovao i tražeći smanjenje kazne, rekavši da se promenio nakon što je odslužio kaznu u zatvoru u Bruklinu.
Didi je u julu proglašen krivim po dve tačke optužnice za prostituciju nakon skoro osmonedeljnog suđenja. Oslobođen je ozbiljnijih optužbi za kriminalnu zaveru i trgovinu ljudima, ali se i dalje suočava sa maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.
Tužioci traže kaznu od najmanje 11 godina, dok njegovi advokati zahtevaju njegovo puštanje na slobodu kasnije ovog meseca.
Izvinjenje i priznanje krivice
U pismu od četiri stranice, Didi priznaje da je njegova prošlost bila obeležena nasiljem i zavisnošću od droga. Posebno se izvinjava svojoj bivšoj devojci Kesi:
„Potpuno sam izgubio razum. Žao mi je zbog toga i uvek će mi biti. Pogrešio sam što sam digao ruku na ženu koju sam voleo. Moje porodično nasilje će zauvek biti težak teret za nošenje.“
Pogledajte u galeriji snimke kamera koje dokazuju da je brutalno prebio bivšu devojku Kesi Venturu:
Takođe se izvinio anonimnom svedoku poznatom kao „Džejn“ tokom suđenja, navodeći da je bio „izgubljen u drogama i ekscesu“.
„Izgubio sam put. Moj pad je bio ukorenjen u sebičnosti. Sada sam ponižen i slomljen do srži.“
Nova verzija sebe i posvećenost porodici
Didi je govorio o svom iskustvu tokom 13 meseci u zatvoru i navodi da je potpuno trezan prvi put za 25 godina:
„Morali smo da se pogledamo u ogledalo kao nikada pre. Moj bol je postao moj učitelj. Moja tuga je postala moja motivacija. Moj pad je bio ukorenjen u sebičnosti. Stara verzija mene je umrla u zatvoru, a rodila se nova verzija mene.“
On traži milost ne samo za sebe, već i za svoje sedmoro dece:
Pogledajte u galeriji i kako su izgledale žurke na kojima je seksualno eksploatisao ljudE:
„Užasno sam podbacio kao otac. Moj otac je ubijen kada sam imao 3 godine, tako da znam kako je živeti bez oca. Više od svega, želim šansu da se vratim kući i budem otac kakav im je potreban i koga zaslužuju.“
Didi naglašava da ne može promeniti prošlost, ali može promeniti budućnost:
„Ako mi date šansu, želeo bih da podelim svoju priču kako bih sprečio barem jednu osobu da napravi iste greške kao ja.“
Na kraju pisma, Didi zaključuje:
„Ne pišem ovo da bih dobio sažaljenje ili milost, ovo je jednostavno istina mog postojanja. Ovo iskustvo mi je zauvek promenilo život i nikada više neću počiniti zločin.“
Bonus video: Odloženo suđenje Vračarcima