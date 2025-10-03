Slušaj vest

Upozorenje: Tekst sadrži diskusiju o seksualnom napadu i zavisnosti od droga.

Muzički mogul Šon „Didi“ Kombs poslao je pismo sudiji Arunu Subramanijanu pre izricanja presude 3. oktobra, izvinjavajući se za „svu bol i patnju“ koju je prouzrokovao i tražeći smanjenje kazne, rekavši da se promenio nakon što je odslužio kaznu u zatvoru u Bruklinu.

Didi je u julu proglašen krivim po dve tačke optužnice za prostituciju nakon skoro osmonedeljnog suđenja. Oslobođen je ozbiljnijih optužbi za kriminalnu zaveru i trgovinu ljudima, ali se i dalje suočava sa maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tužioci traže kaznu od najmanje 11 godina, dok njegovi advokati zahtevaju njegovo puštanje na slobodu kasnije ovog meseca.

Izvinjenje i priznanje krivice

U pismu od četiri stranice, Didi priznaje da je njegova prošlost bila obeležena nasiljem i zavisnošću od droga. Posebno se izvinjava svojoj bivšoj devojci Kesi:

„Potpuno sam izgubio razum. Žao mi je zbog toga i uvek će mi biti. Pogrešio sam što sam digao ruku na ženu koju sam voleo. Moje porodično nasilje će zauvek biti težak teret za nošenje.“

Takođe se izvinio anonimnom svedoku poznatom kao „Džejn“ tokom suđenja, navodeći da je bio „izgubljen u drogama i ekscesu“.

„Izgubio sam put. Moj pad je bio ukorenjen u sebičnosti. Sada sam ponižen i slomljen do srži.“

Nova verzija sebe i posvećenost porodici

Didi je govorio o svom iskustvu tokom 13 meseci u zatvoru i navodi da je potpuno trezan prvi put za 25 godina:

„Morali smo da se pogledamo u ogledalo kao nikada pre. Moj bol je postao moj učitelj. Moja tuga je postala moja motivacija. Moj pad je bio ukorenjen u sebičnosti. Stara verzija mene je umrla u zatvoru, a rodila se nova verzija mene.“

On traži milost ne samo za sebe, već i za svoje sedmoro dece:

„Užasno sam podbacio kao otac. Moj otac je ubijen kada sam imao 3 godine, tako da znam kako je živeti bez oca. Više od svega, želim šansu da se vratim kući i budem otac kakav im je potreban i koga zaslužuju.“

Didi naglašava da ne može promeniti prošlost, ali može promeniti budućnost:

„Ako mi date šansu, želeo bih da podelim svoju priču kako bih sprečio barem jednu osobu da napravi iste greške kao ja.“

Na kraju pisma, Didi zaključuje:

„Ne pišem ovo da bih dobio sažaljenje ili milost, ovo je jednostavno istina mog postojanja. Ovo iskustvo mi je zauvek promenilo život i nikada više neću počiniti zločin.“

