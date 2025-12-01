Slušaj vest

Tomi Lije rođen 3. oktobra 1962. godine u Grčkoj. Njegov otac je tada bio vojni komandant i često je putovao, dok je majka Vassiliki "Voula" Papadimitriou jedno vreme radila kao manekenka i takmičila se za Mis Grčke 1957. godine. Kada je imao dve godine, Tomi se s porodicom preselio u SAD.

Odrastao je u Kaliforniji sa sestrom Atinom, koja se takođe bavi muzikom. Sa četiri godine prvi put je uzeo bubnjarske palice u ruke, a do tinejdžerskih dana već je imao nekoliko bendova.

Tomi Li Foto: Profimedia

Vincea Neila upoznao je u srednjoj školi i zajedno su osnovali bend Suite 19, dok su Nikkija Sixxa upoznali u Los Anđelesu dok su svi svirali po klubovima na Sunset Stripu. Bend Mötley Crüe objavio je debitantski album 1981. godine i do sada su prodali više od 100 miliona primeraka širom sveta. Poznati po razuzdanom životnom stilu, svi članovi benda redovno su upadali u nevolje, a brojni promoteri širom sveta strepeli su od njihovih nastupa, koji su redovno bili rasprodati nedeljama unapred. Glam metal je žanr uz koji ih najčešće vezuju, a Tomi i ostali članovi benda stalne su teme svetskih tabloida.

Četiri braka

Tomi Li se ženio četiri puta. Prvi put je stao pred oltar 1984. godine s Elejn Starčuk, ali brak je potrajao samo godinu dana. Dve godine kasnije oženio je glumicu Heder Loklir. Njihova ljubav je punila novinske stupce, ali su se razveli 1993. godine. Loklir je zatražila razvod zbog njegove nevere, koju Tomi nije poricao.

Foto: Profimedia

Njegova najpoznatija veza bila je s Pamelom Anderson. Pre nego što su se upoznali, Tomi je bio veren za manekenku Bobi Braun, ali nisu stigli do braka. Pamela i Tomi su se zaljubili preko ušiju u februaru 1995. godine i venčali se na plaži u Cancunu samo četiri dana kasnije. „To je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Znala sam ga samo četiri dana pre nego što smo se venčali“, rekla je Pamela u intervjuu za People 2015. godine.

Njihov prvi sin, Branson Tomas Li, rođen je u junu 1996, a godinu dana kasnije dobili su i drugog sina, Dilana Džegera Lija. Nekoliko meseci nakon rođenja drugog deteta, Pamela je zatražila razvod. „Svađali smo se po ceo dan. Pokušavali smo da vodimo karijere, brinemo se o deci i budemo dobar par, ali ništa nije uspelo“, rekao je Li za Rolling Stone. Mediji su ih opsedali, nisu mogli da izađu iz kuće a da ih paparaci ne okruže. Njihova ljubavna priča i dalje intrigira javnost, a 2022. godine izašla je serija „Pam & Tomi“ zasnovana na njihovom braku.

Pamela Anderson Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia

Pamela je kasnije više puta rekla da je Tomi ljubav njenog života i da zauvek žali što nisu uspeli. Najveći udarac za njihovu vezu bila je krađa njihove privatne seks-snimke iz kuće. Ukrao ju je bivši radnik koji je snimak kasnije prodao medijima. U dokumentarcima su govorili koliko im je taj period bio težak, a zbog toga su godinama išli po sudovima.

„Bila sam sedam meseci trudna s Dilanom i sav taj stres oko seks-snimka mi je bio previše. Advokati su nam savetovali da ga pustimo u javnost, ali sve je to bilo pogrešno. Bila sam umorna od medija, javnosti, svega“, rekla je Pamela u jednom intervjuu. Par je ubrzo raskinuo, a 2008. su pokušali ponovo, ali ni tada nisu uspeli.

Sadašnja supruga bila je u sukobu s Pamelom

Nakon Pamele, Tomi je bio u vezi sa mnogim lepoticama, ali se ponovo oženio 2019. godine, kada je stao pred oltar s Britani Furlan. Britani je 20 godina mlađa od njega, ali njihova veza izgleda stabilno. U medijima je jedno vreme dominirao njen sukob sa Pamelom Anderson, ali su obe kasnije rekle da je sve bio veliki nesporazum.

Tomi Li, Britani Furlan Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Iako neki misle da je Britani ljubomorna na Pamelu, ona tvrdi da bi se Tomi i Pamela pomirili da on to želi. „Niko ne zna šta se tačno dešava iza zatvorenih vrata“, zaključila je Furlan pre dve godine.

Tomi Li je često bio u sukobu sa zakonom. Imao je problema s policijom kada je udario Pamelu dok je držala njihovog sina Dilana u rukama. Prijavila ga je iz straha da ne naudi deci.

Na dodeli MTV nagrada 2007. godine potukao se s muzičarem Kidom Rokom, bivšim mužem Pamele Anderson. Imao je problema sa zakonom i tokom turneja sa bendom, pa je zbog svog burnog ponašanja i dobio nadimak „loš dečko roka“, koji ga i danas prati.

