da li je u pravu?

da li je u pravu?

Slušaj vest

Vođenje rata protiv pojedinaca, brendova i platformi nešto je sa čim je Elon Mask vrlo dobro upoznat a sada je njegov najnoviji cilj najveća svetska streaming platforma, Netfliks.

U svojim stalnim naporima da uništi sve što smatra „woke“ (progresivnim i politički korektnim), milijarder i vlasnik X-a napada Netflix zbog navodnog „trovanja umova dece“. Pa, šta tačno stoji iza njegovih novih napada zbog kojih je pozvao svoje pratioce na društvenim mrežama da “otkažu Netflix“ zauvek? Hajde da razjasnimo.

Zašto Ilon Mask želi da otkaže Netflix?

Najbogatiji čovek na svetu, sa neto vrednošću od 500 milijardi dolara, podelio je sa svojih 227 miliona pratilaca na X-u svoje stavove o Netflixu. On je podelio meme koji prikazuje Netflix kako donosi Trojanskog konja u grad prepun „vaše dece“. Unutra u konju je „transrodna woke agenda“. Kada je Elon podelio meme, dodao je: „otkažite Netflix zbog zdravlja vaše dece“.

Napad na popularnu streaming platformu potekao je od objave desničarskog TikTok naloga koji kritikuje Netflixovu dečju emisiju „Dead End Paranormal Park“, u kojoj jedan lik kaže da je transrodan. Jedan post sa desničarskog naloga glasio je: „Dead End Paranormal Park, emisija na Netflixu, forsira pro-transrodnu agendu na decu. Ova emisija je namenjena za sedmogodišnjake.

Ilon je nastavio da retvituje i odgovara na dodatne objave drugih korisnika koji kritikuju druge Netflixove dečje emisije, kao što su „CoComelon“ i „The Baby Sitters Club“. Do sada, Netflix nije odgovorio na Ilonov poziv korisnicima X-a da otkažu svoje članstvo na platformi, prema izveštaju Variety.

Porodični sukob zbog transrodnosti: Ilon i ćerka Vivian

U intervjuu iz jula 2024, nakon što je ćerka Vivian Vilson zvanično promenila pol, Ilon je potvrdio da je njihov odnos ozbiljno narušen zbog toga.

U galeriji pogledajte kako izgleda transrodna ćerka Ilona Maska:

1/4 Vidi galeriju Transrodna ćerka Ilona Maska Foto: printscreen/youtube/matt bernstein, printscreen/instagram/vivllainous

- Bio sam prevaren da to učinim. Izgubio sam sina, u suštini. Zovu to 'deadnaming' (korišćenje starog imena) s razlogom. Zovu ga tako jer je vaš sin mrtav. U suštini sam bio prevaren da potpišem papire za jednog od mojih starijih sinova. To je bilo stvarno pre nego što sam shvatio šta se dešava, a tada je bio i COVID, bilo je mnogo konfuzije i rečeno mi je da bi moje dete moglo da izvrši samoubistvo, rekao je za The Washington Post.

Na njegovu izjavu dužna nije ostala ni Vivian: - Mislio je da neću ništa reći i da ću pustiti da sve prođe bez izazova. Što neću dozvoliti, jer ako ćete lagati o meni, bukvalno pred milionima ljudi, ja to neću samo pustiti, rekla je Vivian za NBC News o izjavama svog oca u vezi sa njenim prelaskom.

Vivian je takođe podelila kako je odrastala sa Elonom, posebno o njegovom ponašanju.

- Bio je hladan. Vrlo brz na bes. Nezahvalan je i narcisoidan. Bila sam u četvrtom razredu. Išli smo na putovanje za koje nisam znala da je zapravo samo reklama za jedan od automobila, ne sećam se tačno koji, i on je stalno besno vikao na mene zato što mi je glas bio previše visok. Bilo je okrutno, pričala je Vivian, prisećajući se jednog detinjeg događaja.

Godine 2022, nakon što je dobila sudsku dozvolu u Kaliforniji da promeni ime, jasno je stavila do znanja da ne želi nikakvu dalju vezu sa ocem.

- Više ne živim sa ili želim da imam bilo kakve veze sa svojim biološkim ocem ni na koji način, oblik ili formu, napisala je u sudskom podnesku, prema izveštaju.

Bonus video: Ilon Mask razvija čipove za mozak