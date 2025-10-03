Slušaj vest

Gven Stefani (55) je jedna od onih zvezda čija se transformacija tokom godina jednostavno ne može ne primetiti. Kada je početkom devedesetih sa bendom No Doubt osvojila svet, pamtimo je po platinasto plavoj kosi, tankim obrvama i jarko crvenom ružu za usne – kombinaciji koja je postala njen zaštitni znak.

Uspon solo karijere i modni uticaj

Kako je njena muzička karijera rasla, tako se menjao i njen izgled. Početkom 2000-ih, Gven je započela solo karijeru, sa hitovima poput "Hollaback Girl" i "What You Waiting For?", koji su je učvrstili kao muzičku i modnu ikonu. Pored muzike, Stefani je pokrenula i sopstveni modni brend L.A.M.B., koji je zapravo bio produžetak njenog jedinstvenog stila.

U galeriji pogledajte kako je Gven Stefani izgledala ranije:

1/5 Vidi galeriju Gven Stefani u mladosti Foto: Lisa O'Connor / Zuma Press / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ljubavni život pod svetlima reflektora

Privatni život Gven Stefani bio je jednako interesantan javnosti kao i njena karijera. Upoznala je basistu benda No Doubt, Toma Dumonta, na početku karijere, ali njihova veza nije dugo trajala. Njena najpoznatija romansa bila je sa muzičarem Gavinom Rosdejlom, za kog se udala 2002. godine i sa kojim ima troje dece. Par se zvanično razveo 2016. godine nakon skoro 14 godina braka, iako su već neko vreme pre toga živeli odvojeno.

Od 2015. godine, Gven je u vezi sa muzičarem Blejkom Šeltonom, sa kojim se verila 2023. godine.

Promene u izgledu i estetske spekulacije

U galeriji pogledajte kako Gven Stefani izgleda danas:

1/4 Vidi galeriju Gven Stefani Foto: Profimedia, Fonet

Što se izgleda tiče, početkom 2000-ih Gven je počela da koketira sa glamuroznijim stilom – umesto širokih pantalona i potkošulja, sve češće je nosila luksuzne haljine i visoke potpetice.

Istovremeno, javnost je počela da primećuje da njeno lice izgleda zategnutije nego ranije. Estetski stručnjaci godinama nagađaju o mogućim zahvatima kojima se Gven navodno podvrgla. Najčešće se pominju botoks, fileri u obrazima, pa čak i facelift, a mnogi primećuju i da su joj usne punije nego na početku karijere.

Gven nikada nije otvoreno priznala da je imala plastične operacije, ali uporedne fotografije iz različitih perioda govore mnogo.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda