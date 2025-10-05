Slušaj vest

Sinove i ćerke poznatih ličnosti danas možemo videti u brojnim filmovima i serijama, na koncertima i modnim revijama, a neki od njih teško izlaze iz senke svojih slavnih roditelja. Ipak, postoje oni koji bi mogli da se oslobode etikete „nepo bebe“, a među njima je sigurno Rej Nikolson, sin legendarnog Džeka Nikolsona.

Rej se ističe u novoj generaciji „filmskog plemstva“, a njegovo prezime se najčešće povezuje s njegovim slavnim ocem Džekom, koji, iako godinama nije glumio, i dalje uživa status jednog od najpoznatijih glumaca svih vremena. Upravo zbog svog prezimena, Rej je pod lupom nakon svakog projekta u kojem učestvuje. Njegov film „Borderline" doneo mu je još veći pritisak, jer u njemu tumači glavnu ulogu. U ovom filmu pokazuje da, kada je u pitanju gluma, nije sličan svom ocu.

Međutim, čini se da Rej ne pokušava da dostigne slavu svog oca, već je zadovoljan time gde se trenutno nalazi i onim što radi. Najbolji dokaz za to je činjenica da se retko oslanjao na svoje prezime kako bi napredovao u karijeri, već se oslanjao na sopstveni trud i talenat.

Nikolson je dosad najveću pažnju privukao sporednom ulogom u filmu „Smile 2“, u kojem je pokazao i prepoznatljiv osmeh svog oca – njegov zaštitni znak. Iako se u filmu pojavio nakratko, gledaoci nisu mogli a da ne primete koliko podseća na Džeka. Ipak, njihove sličnosti tu se završavaju. Rej svoj glumački izraz oblikuje na potpuno drugačiji način. Njegove uloge često odražavaju unutrašnju teskobu i nervozu skrivenu ispod šarmantne spoljašnjosti.

Rej u svim ovim aspektima ipak poseduje osobinu po kojoj je njegov otac bio prepoznatljiv – šarm. Nema sumnje da je Rej Džekov sin, ali on nije Džek, niti pokušava da bude. Tokom svoje karijere dokazao je da je jedinstven, često nervozan i nepredvidiv – ali uvek svoj.

