Od kako se vratio u Belu kuću da služi svoj drugi predsednički mandat, predsednik Donald Tramp ne prestaje da reklamira i prodaje svoju robu. Ne samo da prodaje kape i proizvode sa natpisom "Trump 2028", već prodaje i kriptovalute i druge mogućnosti da se uključiš u Trampov brend.

Sada, njegova unuka Kai Tramp izgleda kao da ide stopama svog deda. Tinejdžerka je lansirala svoju liniju robe, sa svojim imenom istaknutim na proizvodima, baš kao što je to slučaj sa dedinom robom. Evo šta znamo o njenoj liniji proizvoda i zašto je reakcija ljudi podeljena.

Kontroverze oko promocije i cene

Ne samo da je Kai lansirala liniju robe, već je i promovisala proizvode stojeći ponosno ispred Bele kuće, nekada poznate kao "Kuća naroda", što je izazvalo brojne reakcije zbog neprikladnosti. Ali nije samo promocija ispred Bele kuće ta koja je izazvala pažnju. Linija proizvoda, ukrašena inicijalima Kai Tramp, je skupa, što je mnoge navelo da se zapitaju ko je uopšte ciljna publika. Komadi iz kolekcije, koji su vizuelno prilično jednostavni i imaju samo inicijale Kai, koštaju neverovatnih 130 dolara.

Podeljene reakcije na Kainu robu

Internet je podeljen oko Kai Tramp proizvoda. Dok mnogi kritikuju Trampe što koriste Belu kuću, koja pripada američkim biračima, za promociju i profit, neki su stali u njenu odbranu jer je Kai tek napunila 18 godina i jasno je pod uticajem ljudi oko sebe.

Na TikToku, jedan korisnik je odbio čak i da oceni kolekciju, navodeći da bi bilo "udaranje odozdo" kritikovati tinejdžerku zbog proizvoda. S druge strane, TikTok korisnici ističu kako je smelo sa strane Kai Tramp da prodaje proizvode dok male firme pate zbog visokih tarifa koje je njen deda uveo.

Kontroverza oko logoa

Postoji i diskusija oko samog logotipa koji je Kai izabrala. Prema nekima, logo "KT" na njenim proizvodima vrlo podseća na logo fudbalske zvezde Travisa Kelsija, koji je "TK". Nije jasno da li je Kai bila inspirisana Travisovom linijom, ali sličnost je zapanjujuća.

Sve u svemu, internet korisnici deluju neprijatno zbog linije proizvoda Kai Tramp. Iako se proizvodi očigledno ciljaju na određeni deo Trampovih pristalica, činjenica da postoji i da se promoviše uz pomoć novca poreskih obveznika preko Bele kuće izaziva polemike.

Međutim, pošto je Kai mlada, mnogi smatraju da bi odrasli i iskusniji ljudi oko nje trebali biti ti koji snose odgovornost za ovaj neobičan potez. Za kraj, uprkos kontroverzama, Kai deluje ponosno i uzbuđeno što kreće da zaranja u svet biznisa i prodaje robe.

