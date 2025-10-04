Slušaj vest

Još 2015. godine Tina Fej je na dodeli Zlatnih globusa održala govor povodom nagrađivanja Džordža Klunija nagradom za životno delo, naglasivši koliko je njegova Amal pametna i uspešna žena.

tina-fej-zlatni-globus.jpg
Tina Fej Foto: Rojters

"Džordž Kluni se ove godine oženio Amal Alamudin. Amal je advokatica za ljudska prava koja je radila na slučaju Enron, bila je savetnica Kofija Anana u vezi sa Sirijom i izabrana je u tročlanu UN komisiju koja istražuje kršenja ratnih pravila u Pojasu Gaze. Dakle, večeras njen suprug dobija nagradu za životno delo“, rekla je tada Fej, ističući uspehe Amal Kluni.

Duhovit govor sve je zabavio, a da je njegova žena vrlo uspešna, svestan je i sam Džordž.

U galeriji pogledajte fotografije Amal Kluni i Džordža Klunija:

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Tako je nedavno za PageSix otkrio da je njegova supruga mozak njihove veze: „Stalno se osećam kao seoski idiot u njenoj blizini.“

Ipak, Amal je i te kako ponosna na svog supruga, ali i srećna što je pronašla partnera koji je podržava u njenoj karijeri: „Imam životnog partnera koji me jako podržava u onome što radim. Dakle, ne osećam se kao da treba da se izvinjavam zbog toga ili da to sputavam“, rekla je ranije ove godine za Glamour.

(Kurir.rs/tportal.hr)

Ne propustitePop kulturaSigurno niste znali ko je rođena sestra Amal Kluni: Poznata je, uspešna, prelepa i majka četvoro dece
amal-kluni0808701282.jpg
Pop kulturaOne su zvezde crvenog tepiha u Veneciji: Ema Stoun u Luj Vitonu privukla sve poglede, a onda su se pojavili Amal i Džordž Kluni i niko im nije bio ravan
Venecija film festival 2025
Pop kulturaDžordž i Amal Kluni pokazali zašto su ikone stila: Celu Veneciju oborili na pod, sve blistalo od glamura (FOTO)
Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji
Pop kulturaIzbio požar na imanju Džordža Klunija: Vatra zahvatila 300 kvadratnih metara, vatrogasci hitro reagovali, zna se i uzrok
amal kluni džordž kluni profimedia-0903920707.jpg

 VIDEO: Amal Kluni

Amal Kluni Izvor: Instagram/juliedelibran