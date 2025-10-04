Slušaj vest

Još 2015. godine Tina Fej je na dodeli Zlatnih globusa održala govor povodom nagrađivanja Džordža Klunija nagradom za životno delo, naglasivši koliko je njegova Amal pametna i uspešna žena.

"Džordž Kluni se ove godine oženio Amal Alamudin. Amal je advokatica za ljudska prava koja je radila na slučaju Enron, bila je savetnica Kofija Anana u vezi sa Sirijom i izabrana je u tročlanu UN komisiju koja istražuje kršenja ratnih pravila u Pojasu Gaze. Dakle, večeras njen suprug dobija nagradu za životno delo“, rekla je tada Fej, ističući uspehe Amal Kluni.

Duhovit govor sve je zabavio, a da je njegova žena vrlo uspešna, svestan je i sam Džordž.

Tako je nedavno za PageSix otkrio da je njegova supruga mozak njihove veze: „Stalno se osećam kao seoski idiot u njenoj blizini.“

Ipak, Amal je i te kako ponosna na svog supruga, ali i srećna što je pronašla partnera koji je podržava u njenoj karijeri: „Imam životnog partnera koji me jako podržava u onome što radim. Dakle, ne osećam se kao da treba da se izvinjavam zbog toga ili da to sputavam“, rekla je ranije ove godine za Glamour.

