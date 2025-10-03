Slušaj vest

Tomas Pini, jedan od vodećih ljudi italijanske i svetske mode doputovao je u Srbiju, specijalno zbog otvaranja prve prodavnice njegovog brenda Pini Parma u našoj zemlji. Spektakulatnim performansom Beograd je tako stao rame uz rame sa Parizom, Milanom, Briselom i Londonom koji se već nalaze na zvaničnoj mapi ove modne kuće čiji dolazak znači ozbiljan pomak za domaću mušku modu.

Italijanski potpis, perfekcija u detaljima i bezvremenski stil. Ovako se može opisati klasična muška elegancija, osvežena savremenim senzibilitetom.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo otvaranje prodavnice Pini Parma u Beogradu:

Pini: Beograd ima posebnu energiju

Osnivač brenda Tomas Pini, koji je na otvaranje došao sa suprugom Klaudijom, govorio je o značaju Beograda u evropskoj mapi stila i otkrio suštinu filozofije njegovog biznisa:

- Kada sam 2017. osnovao firmu, želeo sam da italijansku tradiciju krojenja približim savremenom muškarcu, ali na način koji je odmah spreman za nošenje. Zato je svaki naš komad izrađen u Italiji od najfinijih tkanina. To znači kašmir, čista vuna, ekskluzivne tkanine i ručne završne obrade - isti standardi kao kod najvecih svetskih brendova, ali dostupni širem krugu ljudi. Ovaj grad ima posebnu energiju - spoj tradicije i modernog duha - i upravo zbog toga verujem da ćemo se osećati kao kod kuće. Ovo nije samo prodavnica, već poziv da u Beogradu živite Italiju u njenom najfinijem izdanju.

Glumci, ambasadori..

Prisutnima se obratio i Bojan Mitić, vlasnik kompanije BJN i ekskluzivni zastupnik Pini Parme za Srbiju:

- Otvaranje ove prodavnice nije samo poslovni projekat - to je potvrda da ovde postoji publika koja ume da prepozna vrhunski kvalitet, doslednost i stil. Veliku zahvalnost dugujem Tomasu Piniju i njegovom timu na poverenju, jer je velika čast što je Beograd odabran kao sledeća destinacija u njihovoj evropskoj priči.

Svečano otvaranje na prvom spratu TC Galerija okupilo je više od stotinu zvanica iz sveta biznisa, umetnosti, kulture i medija, a među gostima su bili i brojni poznati glumci - Petar Benčina, Nina Janković i Ivan Mihailović, kao i Nikolo Rosi, šef odseka za ekonomiju i trgovinu Ambasade Italije u Beogradu i Nebojša Đoković, ambasador Crne Gore u Srbiji. Oni su svojim dolaskom dodatno doprineli glamuroznoj atmosferi, a Beograd je još jednom potvrdio status grada sa stilom i kosmopolitskom energijom.

Tomas Pini sa urednikom Kurira

Tomas Pini susreo se na promociji i sa glavnim urednikom Kurira Rajkom Nedićem.