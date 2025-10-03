Modni mag Tomas Pini u Srbiji: Kurir na otvaranju radnje italijanskog brenda, Beograd rame uz rame sa Milanom, Parizom i Londonom!
Tomas Pini, jedan od vodećih ljudi italijanske i svetske mode doputovao je u Srbiju, specijalno zbog otvaranja prve prodavnice njegovog brenda Pini Parma u našoj zemlji. Spektakulatnim performansom Beograd je tako stao rame uz rame sa Parizom, Milanom, Briselom i Londonom koji se već nalaze na zvaničnoj mapi ove modne kuće čiji dolazak znači ozbiljan pomak za domaću mušku modu.
Italijanski potpis, perfekcija u detaljima i bezvremenski stil. Ovako se može opisati klasična muška elegancija, osvežena savremenim senzibilitetom.
Pogledajte u galeriji kako je izgledalo otvaranje prodavnice Pini Parma u Beogradu:
Pini: Beograd ima posebnu energiju
Osnivač brenda Tomas Pini, koji je na otvaranje došao sa suprugom Klaudijom, govorio je o značaju Beograda u evropskoj mapi stila i otkrio suštinu filozofije njegovog biznisa:
- Kada sam 2017. osnovao firmu, želeo sam da italijansku tradiciju krojenja približim savremenom muškarcu, ali na način koji je odmah spreman za nošenje. Zato je svaki naš komad izrađen u Italiji od najfinijih tkanina. To znači kašmir, čista vuna, ekskluzivne tkanine i ručne završne obrade - isti standardi kao kod najvecih svetskih brendova, ali dostupni širem krugu ljudi. Ovaj grad ima posebnu energiju - spoj tradicije i modernog duha - i upravo zbog toga verujem da ćemo se osećati kao kod kuće. Ovo nije samo prodavnica, već poziv da u Beogradu živite Italiju u njenom najfinijem izdanju.
Glumci, ambasadori..
Prisutnima se obratio i Bojan Mitić, vlasnik kompanije BJN i ekskluzivni zastupnik Pini Parme za Srbiju:
- Otvaranje ove prodavnice nije samo poslovni projekat - to je potvrda da ovde postoji publika koja ume da prepozna vrhunski kvalitet, doslednost i stil. Veliku zahvalnost dugujem Tomasu Piniju i njegovom timu na poverenju, jer je velika čast što je Beograd odabran kao sledeća destinacija u njihovoj evropskoj priči.
Svečano otvaranje na prvom spratu TC Galerija okupilo je više od stotinu zvanica iz sveta biznisa, umetnosti, kulture i medija, a među gostima su bili i brojni poznati glumci - Petar Benčina, Nina Janković i Ivan Mihailović, kao i Nikolo Rosi, šef odseka za ekonomiju i trgovinu Ambasade Italije u Beogradu i Nebojša Đoković, ambasador Crne Gore u Srbiji. Oni su svojim dolaskom dodatno doprineli glamuroznoj atmosferi, a Beograd je još jednom potvrdio status grada sa stilom i kosmopolitskom energijom.
Tomas Pini sa urednikom Kurira
Tomas Pini susreo se na promociji i sa glavnim urednikom Kurira Rajkom Nedićem.
- Sviđa mi se Beograd. Za mene ovo nije samo poslovni korak, već i znak poverenja u ljude ovog grada, u njihovu strast prema kulturi i kvalitetu. Drago mi je što je velika medijska kuća poput vaše došla da isprati ovaj događaj - rekao je Pini.