Slušaj vest

U saveznom sudu na Menhetnu danas će biti izrečena kazna reperu Šonu Didiju Kombsu, koji je ranije ove godine proglašen krivim po optužbama za prevoz osoba radi prostitucije. Iako je oslobođen krivice po težim optužbama, uključujući trgovinu ljudima i reketiranje, tužilaštvo sada traži kaznu zatvora u trajanju od najmanje 11 godina za dela za koja je osuđen.

Porodica Šona Kombsa govorila je u njegovu odbranu. Njegova deca su se obratila sudu sa apelima za razumevanje, ističući da je njihov otac „novi čovek“ koji se trudi da se promeni.

„Nije savršen, ali se promenio. Voli nas i bori se da svakog dana bude bolji čovek“, izjavila je njegova ćerka.

Pogledajte u galeriji snimke kamera koje dokazuju da je brutalno prebio bivšu devojku Kesi Venturu:

1/6 Vidi galeriju Paf Dedi mučki prebija Kesi Venturu u hotelu Foto: Printscreen/CNN, printscreen/x/Omar Jimenez

Odbrana je tokom saslušanja prikazala video prezentaciju u trajanju od 12 minuta, u kojoj je Kombs prikazan kao filantrop, otac i jedna od najuticajnijih figura savremene afroameričke muzičke i medijske scene, sa akcentom na njegov doprinos zajednici i muzičkoj industriji. Sam Kombs se sudiji obratio pismom u kojem izražava duboko kajanje i traži drugu šansu, ističući da je „čist od alkohola i droga“ i da „više nije čovek koji je bio pre“.

S druge strane, tužilaštvo je oštro kritikovalo pokušaj da se ublaži slika osuđenog, navodeći da njegovo ponašanje ne pokazuje iskreno preuzimanje odgovornosti. Prikazani su dokazi iz prethodnih faza istrage, uključujući svedočenja žrtava i video-snimke iz hotela, za koje tužioci tvrde da jasno ukazuju na obrazac manipulacije i prinude.

„Govorimo o čoveku koji je sistematski koristio moć i novac kako bi kontrolisao i iskorišćavao druge. Zakon mora da pošalje poruku da niko nije iznad pravde“, rekao je savezni tužilac.

Pogledajte u galeriji i kako su izgledale žurke na kojima je seksualno eksploatisao ljude:

1/8 Vidi galeriju Ovako su izgledale žurke Paf Dedija Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sudija tokom saslušanja nije dao jasne naznake o visini kazne, ali je naglasio da može uzeti u obzir i ponašanja koja nisu formalno obuhvaćena presudom iz jula.

Presuda bi mogla biti izrečena do kraja dana, ili u narednim danima, u zavisnosti od dužine završnih izlaganja.