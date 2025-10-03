Slušaj vest

Na saslušanju pred izricanje presude u saveznom sudu na Menhetnu, muzički producent i nekadašnji simbol moći američke hip-hop industrije, Šon Didi Kombs, prvi put je javno govorio o optužbama koje su ga dovele do zatvorske ćelije. U obraćanju sudiji i javnosti, Kombs je izrazio kajanje, prihvatio odgovornost za svoje postupke i uputio izvinjenje bivšoj partnerki Kasandri Kesi Venturi, kao i drugim žrtvama koje su svedočile protiv njega.

U emotivnom obraćanju pred saveznim sudom na Menhetnu, muzički mogul Šon „Didi“ Kombs uputio je javno izvinjenje svojim žrtvama, izrazio kajanje zbog svojih postupaka i zatražio drugu šansu kako bi, kako je rekao, „popravio ono što je uništio“.

Nakon što je ranije ove godine proglašen krivim za prevoz osoba radi prostitucije, Kombs se danas prvi put direktno obratio sudu i javnosti.

"Želim da se izvinim svim žrtvama porodičnog nasilja“, rekao je Kombs, dok je gledao u pravcu svojih pravnih zastupnika i članova porodice u sudnici.

Posebno se osvrnuo na bivšu partnerku, pevačicu Kasandru Kesi Venturu, koja ga je još 2023. godine javno optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje.

"Lično želim da se još jednom izvinim Kasandri Venturi“, rekao je Kombs tiho, ali odlučno.

Takođe je uputio izvinjenje i ženi koja je svedočila na suđenju koristeći pseudonim Džejn Dou: "Nisam želeo da te povredim.“

Kombs je pred sudijom Arunom Subramanijanom rekao da prihvata odgovornost za sve svoje postupke, dodajući da je proteklih godinu dana u pritvoru doveo do njegovog, kako kaže, "duhovnog preobražaja".

"Stari ja je umro u zatvoru. Novi ja je rođen. Više ne jurim ni za slavom, ni za novcem. Sve što želim jeste da budem bolji otac, sin i čovek“, rekao je Kombs.

Njegov pravni tim potvrdio je da će se Kombs odmah po puštanju iz pritvora podvrgnuti psihološkoj terapiji i programima rehabilitacije. Plan mu je da se preseli u Majami, kako bi živeo u blizini svoje majke i brinuo o njoj.

Advokat Džefri Stil rekao je sudu da njegov klijent nije opasnost po društvo, već čovek koji se „slomio i pokušava da se izgradi ispočetka“.

"Ne traži privilegiju, traži šansu da se popravi. Ne treba ga zatvoriti kao da je roba u skladištu - treba mu lečenje. Govoriće javno o svom padu: o zavisnosti, zatvoru, gubitku carstva, povređivanju porodice“, rekao je Stil.

Sudija Subramanijan još nije izneo konačnu odluku o visini kazne, ali je najavio da će u obzir uzeti i ponašanje Kombsa u zatvoru, kao i težinu posledica po žrtve.

Presuda se očekuje u toku dana ili najkasnije sutra.

