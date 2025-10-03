Slušaj vest

Šon Didi Kombsosuđen je na 50 mesecizatvora nakon što je u julu proglašen krivim za dve optužbe povezane sa prostitucijom.

Pre izricanja presude, Kombs se izvinio svojim bivšim devojkama, prijateljima i porodici, nazivajući svoje ponašanje „odvratnim, sramotnim i bolesnim“. Rekao je da njegova deca „zaslužuju bolje“ i priznao da je izneverio majku kao sin.

Tokom postupka izricanja kazne, pomoćnica američkog tužioca Kristi Slavik rekla je sudiji Arunu Subramanijanu da je Kombsovo „poštovanje prema zakonu samo usmena izjava“.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slavik je dodala da je 55-godišnji Kombs već zakazao govore u Majamiju za sledeću nedelju, kao da očekuje moguće ranije puštanje iz zatvora.

„To je vrhunac arogancije“, rekla je Slavik.

„Čak i sada, prilikom izricanja kazne za dve savezne krivične optužbe, on u potpunosti ne shvata kako su ga njegovi postupci doveli ovde“, zaključila je ona.

Tužioci su zatražili od sudije da Paf Dedi bude osuđen na 11 godina zatvora, tvrdeći da se "nije pokajao" i pozivajući se na njegovo priznanje o nasilju u porodici. Kombsovi advokati su, s druge strane, zatražili od sudije da ga osudi na najviše 14 meseci zatvora. Muzičar je proveo više od godinu dana iza rešetaka, od hapšenja u septembru 2024. godine.

Dedi je oslobođen je ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u julu, ali je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz bivših devojaka radi prostitucije.

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

"Ponižen sam i slomljen do srži"

Dok je razgovarao sa sudijom, Dedi je rekao: „Molim Vas za šansu da ponovo budem otac. Molim Vas za šansu da ponovo budem sin. Molim Vas za šansu da ponovo budem vođa u svojoj zajednici. Molim Vas za šansu da dobijem pomoć koja mi je očajnički potrebna da postanem bolja osoba, jer ne želim da razočaram Boga, ne želim da razočaram svoju porodicu. Nemam nikoga da krivim osim sebe. Znam da nikada više neću dirati drugu osobu. Znam da sam naučio lekciju. Spreman sam da se pridržavam svih uslova koje mi sud postavi. Kada razgovaramo o mogućnosti da podelim svoju priču, kada dobijem priliku, to nije samo plan da se dobije manje vremena – već da je ova priča stvarna, ova priča je tragična“, rekao je, između ostalog Paf Dedi posle završnih reči njegovog advokatskog tima.

U direktnom obraćanju sudiji pre izricanja presude, Dedi je rekao: „Ponekad, bez obzira na to ko ste bili pre nego što se toliko potresete, to jednostavno promeni vašu putanju, jednostavno vas promeni i promeni vas na bolje. Ponekad morate da prođete kroz životna iskustva. Ovo nisu izgovori. Ne mogu promeniti prošlost, ali mogu promeniti budućnost. Molim vašu čast za milost. Molim vašu čast za milost.“

1/8 Vidi galeriju Ovako su izgledale žurke Paf Dedija Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izvinio se i svojoj deci i majci:

"Ponižen sam i slomljen do srži. Mrzim sebe upravo sada. Srozan sam do nule. Želim da se izvinim svojoj deci. Mojih sedmoro dece zaslužuju bolje."

Dedi se okrenuo ka svojoj majci Dženis i rekao da ju je izneverio kao sin. Glas mu se slomio dok je govorio: "Žao mi je. Bolje si me naučila. Bolje si me vaspitala. Znam kome se toliko daje, toliko se očekuje. Izneverio sam svoju zajednicu."

Dedi klečao i molio se