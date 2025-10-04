"Traumu ništa ne može da poništi" Bivša deovjka Paf Dedija reagovala na njegovu presudu, evo šta je imala da poruči
Nakon što je Šon Didi Kombs osuđen na zatvorsku kaznu, oglasila se i njegova bivša partnerka, pevačica Kesi Ventura. Posredstvom svog advokata, 39-godišnja pevačica je reagirala na presudu kojom je Kombs u petak dobio četiri godine i dva meseca zatvora.
Izjava advokata
Njen advokat Dag Vigdor preneo je izjavu za ABC News. "Iako ništa ne može da poništi traumu koju je prouzrokovao Kombs, danas izrečena kazna prepoznaje uticaj ozbiljnih krivičnih dela koja je počinio", stoji u izjavi.
"Uvereni smo da će, uz podršku svoje porodice i prijatelja, gospođa Ventura nastaviti s oporavkom znajući da su njena hrabrost i snaga bili inspiracija mnogima", dodao je advokat, prenosi Index.hr.
Ključna u suđenju protiv Didija
Kesi Ventura, pevačica i bivša Didijeva partnerka odigrala je ključnu ulogu u postupku protiv njega. Njihova veza, koja je trajala godinama, završila se traumatično, a Kesi je kasnije javno progovorila o fizičkom, emocionalnom i seksualnom zlostavljanju koje je, prema njenim tvrdnjama, trpela tokom tog odnosa.
Posebno je odjeknuo video nadzorne kamere iz 2016. godine, na kom se vidi kako je Kombs napada u hodniku hotela u Los Anđelesu - snimak koji je tokom suđenja više puta prikazan i za koji su tužioci rekli da je „teško gledljiv svaki put“.
Tokom suđenja Kesi je svedočila pod punim imenom i direktno opisala nasilje i kontrolu kojima je bila izložena više od deset godina. Sudija Arun Sabramanijan rekao je da je njeno svedočenje, zajedno sa svedočenjem žene poznate pod pseudonimom „Džejn“, bilo snažno i potresno, istakavši da su obe žene „nepopravljivo oštećene“ Kombsovim postupcima.
