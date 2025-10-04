Slušaj vest

Izjava advokata

Njen advokat Dag Vigdor preneo je izjavu za ABC News. "Iako ništa ne može da poništi traumu koju je prouzrokovao Kombs, danas izrečena kazna prepoznaje uticaj ozbiljnih krivičnih dela koja je počinio", stoji u izjavi.

Paf Dedi i Kesi Ventura Foto: TIMMSY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Uvereni smo da će, uz podršku svoje porodice i prijatelja, gospođa Ventura nastaviti s oporavkom znajući da su njena hrabrost i snaga bili inspiracija mnogima", dodao je advokat, prenosi Index.hr.

Ključna u suđenju protiv Didija

Kesi Ventura, pevačica i bivša Didijeva partnerka odigrala je ključnu ulogu u postupku protiv njega. Njihova veza, koja je trajala godinama, završila se traumatično, a Kesi je kasnije javno progovorila o fizičkom, emocionalnom i seksualnom zlostavljanju koje je, prema njenim tvrdnjama, trpela tokom tog odnosa.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Posebno je odjeknuo video nadzorne kamere iz 2016. godine, na kom se vidi kako je Kombs napada u hodniku hotela u Los Anđelesu - snimak koji je tokom suđenja više puta prikazan i za koji su tužioci rekli da je „teško gledljiv svaki put“.

Tokom suđenja Kesi je svedočila pod punim imenom i direktno opisala nasilje i kontrolu kojima je bila izložena više od deset godina. Sudija Arun Sabramanijan rekao je da je njeno svedočenje, zajedno sa svedočenjem žene poznate pod pseudonimom „Džejn“, bilo snažno i potresno, istakavši da su obe žene „nepopravljivo oštećene“ Kombsovim postupcima.

