Slušaj vest

Manekenka Hajdi Klum zamalo je pala dok je napuštala žurku brenda Karl Lagerfeld "From Paris With Love" tokom Nedelje mode u Parizu, piše Daily Mail. Klum je izgledala senzacionalno u crnom kombinezonu bez bretela s dubokim dekolteom, ali malo je falilo da doživi nezgodu.

Foto: @NIKOTYLER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je u svojoj karijeri supermodela hodala na brojnim vrtoglavo visokim štiklama, ovoga puta je silazeći s trotara izgubila ravnotežu i zamalo pala.

Već dobro raspoložena, brzo se pribrala i nasmejala dok joj je obezbeđenje pomagalo da ustane i nastavi da hoda.

Foto: @NIKOTYLER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Klum je u Instagram storijima podelila snimke iz VIP prostora, gde je Paris Hilton bila di-džej. Ranije istog dana je podelila fotografiju sa suprugom Tomom Kaulicom ispred Ajfelovog tornja. Iako su u braku već šest godina, i dalje deluju veoma zaljubljeno.

Inače, Klum je otvorila Nedleju mode u Parizu L‘Orealovom revijom u ponedeljak. Uz nju su prošetale manekenka Kendal Džener i glumica Helen Miren, model Kara Delevinj i glumica Eva Longorija. Revija se odvijala pod nazivom "Liberty. Equality. Sisterhood. Because You’re Worth It."

Video: Hajdi Klum