Obožavatelji Tejlor Svift uvereni su da je jedan stih na njenom novom albumu "The Life of a Showgirl" usmeren protiv Kejle Nikol, bivše devojke njenog verenika Trevisa Kelsija. Reč je o trećoj pesmi na albumu, nazvanoj "Opalite", za koju mnogi veruju da govori o ljubavnoj priči pevačice i NFL zvezde.

Stihovi koji su podstakli nagađanja

Iako se pesma "Opalite" smatra ljubavnom posvetom Kelsiju, Svift u drugom stihu navodno skreće pažnju na njegov ljubavni život pre njihove veze. "Nisi mogao da razumeš, zašto si se osećao sam", peva 35-godišnja zvezda. "Bio si u tome stvarno, ona je bila na svom telefonu, a ti si bio samo poza." Svift u pesmi nastavlja: "I zar ne pokušavamo da volimo ljubav? Dajemo sve što imamo / Konačno si napustio sto, i kakva jednostavna misao / Gladuješ dok ne prestaneš."

Tejlor Svift Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Dugogodišnja veza s Kelsijem

Trevis Kelsi (35) i Kejla Nikol (33) bili su u turbulentnoj vezi s prekidima i pomirenjima otprilike pet godina, počevši od 2017. godine. Tokom tog perioda često su se zajedno pojavljivali na crvenim tepisima i drugim javnim događajima.

Nikol pod lupom javnosti

Iako Svift nikada nije javno spomenula Nikol, influenserka se našla pod lupom javnosti nakon što je u oktobru 2023. prestala da prati Patrika Mahomsa, Kelsijevog saigrača. To se dogodilo nedugo nakon što je Mahomsova supruga Britani viđena na večeri sa Svift u Njujorku.

Komentarišući tada glasine o svađi, Nikol je za People izjavila kako je "stvarnost" njihovog odnosa složenija, te da je situaciju rešila lično s Britani. "Tu je puno istorije i prijateljstva, to se ne menja preko noći", pojasnila je. "Ali javno, budući da se stvari događaju tako brzo i tako javno, moram da se zaštitim. To je stvarno sve. Ljubav je još uvek tu."

