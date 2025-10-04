Tejlor Svift pesmu s novog albuma posvetila bivšoj devojci svog verenika? Fanovi zbog ovih stihova ubeđeni da je isprozivala influenserku
Obožavatelji Tejlor Svift uvereni su da je jedan stih na njenom novom albumu "The Life of a Showgirl" usmeren protiv Kejle Nikol, bivše devojke njenog verenika Trevisa Kelsija. Reč je o trećoj pesmi na albumu, nazvanoj "Opalite", za koju mnogi veruju da govori o ljubavnoj priči pevačice i NFL zvezde.
Stihovi koji su podstakli nagađanja
Iako se pesma "Opalite" smatra ljubavnom posvetom Kelsiju, Svift u drugom stihu navodno skreće pažnju na njegov ljubavni život pre njihove veze. "Nisi mogao da razumeš, zašto si se osećao sam", peva 35-godišnja zvezda. "Bio si u tome stvarno, ona je bila na svom telefonu, a ti si bio samo poza." Svift u pesmi nastavlja: "I zar ne pokušavamo da volimo ljubav? Dajemo sve što imamo / Konačno si napustio sto, i kakva jednostavna misao / Gladuješ dok ne prestaneš."
Dugogodišnja veza s Kelsijem
Trevis Kelsi (35) i Kejla Nikol (33) bili su u turbulentnoj vezi s prekidima i pomirenjima otprilike pet godina, počevši od 2017. godine. Tokom tog perioda često su se zajedno pojavljivali na crvenim tepisima i drugim javnim događajima.
Nikol pod lupom javnosti
Iako Svift nikada nije javno spomenula Nikol, influenserka se našla pod lupom javnosti nakon što je u oktobru 2023. prestala da prati Patrika Mahomsa, Kelsijevog saigrača. To se dogodilo nedugo nakon što je Mahomsova supruga Britani viđena na večeri sa Svift u Njujorku.
Komentarišući tada glasine o svađi, Nikol je za People izjavila kako je "stvarnost" njihovog odnosa složenija, te da je situaciju rešila lično s Britani. "Tu je puno istorije i prijateljstva, to se ne menja preko noći", pojasnila je. "Ali javno, budući da se stvari događaju tako brzo i tako javno, moram da se zaštitim. To je stvarno sve. Ljubav je još uvek tu."
