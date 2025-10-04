Slušaj vest

Manekenka Kara Delevinj nije izgledala nimalo impresionirano dok je čekala u redu na ulazak na reviju Stele Mekartni tokom Nedelje mode u Parizu, piše Daily Mail. Delevinj je delovala besno dok se gurala napred.

"OK, ja ću jednostavno da uđem, ovo postaje ludo", rekla je dok se gurala prema ulazu, gde ju je zaustavilo obezbeđenje i zatražilo QR kod.

"Ona ga nema", rekao je jedan član obezbeđenja, a ona je dodala: "Ovo je jednostavno ludo." Zatim je spustila sunčane naočaee i upitala: "Mogu li da uđem?" Nakon toga ju je obezbeđenje prepoznalo i odgovorilo: "Oh, oprostite, da, uđite."

Kara je bila u delu za goste, a sedela je pored Helen Miren. Manekenka je, zanimljivo, nosila majicu s natpisom pesme "Come Together" legendarnog benda The Beatles. Što se pokazalo vrlo prigodnim s obzirom na to da je te večeri Stela, ćerka člana benda Bitlsa, Pola Mekartnija, predstavila svoju kolekciju proleće/leto 2026.

Osim Delevinj, među okupljenim zvezdama bile su i manekenka Paris Džekson, glumica Džena Kolman, glumac Vudi Harelson i bivša glavna urednica "Vogue-a" Ana Vintur.

Inače, Kara je pre nekoliko godina progovorila o svom mentalnom zdravlju i problemima sa zavisnošću, nakon što su u medije dospele uznemirujuće fotografije na kojima je izgledala unezvereno i nesigurno ispred aerodroma "Van Nuys", dok je hodala u prljavim čarapama, ne noseći cipele.

Kara Delevinj na Nedelji mode u Parizu Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Njena dobrobit bila je glavna briga porodice i prijatelja nakon što je te godine više puta viđena u zabrinjavajućem stanju, pa se prijavila na rehabilitaciju. Nakon rehabilitacije vratila je svoj život na pravi put, a karijera joj je u poslednje dve godine dosegnula nove uspehe.

