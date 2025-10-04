Slušaj vest

Muzička zvezda Tejlor Svift objavila je svoj dugoočekivani 12. studijski album "The Life of a Showgirl", a jedna pesma je odmah izazvala lavinu reakcija. Reč je o eksplicitnoj posveti njenom vereniku, zvezdi NFL-a Trevisu Kelsiju, koju su obožavatelji već prozvali njenom najbezobraznijom pesmom dosad, piše Bored Panda.

Stihovi koji su podigli prašinu

Album sadrži 12 pesama s brojnim posvetama slavnom sportisti, ali pesma naziva "Wood" posebno se istakla. Iako je s dva i po minuta najkraća na albumu, ispunjena je sugestivnim aluzijama na Kelsijevu muškost. U jednom stihu 35-godišnja Tejlor peva o tome kako je Kelsi imao ključ da "otvori" njene "butine".

Tejlor Svift i Trevis Kelsi Foto: printscreen/KelceBrothers/ Instagram

"Devojke, ne moram da uhvatim bidermajer, mm / Da znam da je tvrda stena na putu / I dušo, priznaću da sam bila malo sujeverna / Kletvu na meni razbio je tvoj čarobni štapić / Čini mi se da ti i ja, sami stvaramo svoju sreću", peva Tejlor u drugom stihu.

Nakon refrena, u kom spominje i podkast "New Heights", koji Trevis vodi s bratom, stihovi postaju još direktniji: "Oprosti mi, zvuči bahato / On me ah-matirao i otvorio mi oči / Stablo sekvoje, nije teško videti / Njegova ljubav je bila ključ koji je otvorio moje butine."

Reakcije na "Wood"

Reakcije na internetu na pesmu "Wood" bile su podeljene. Dok su jedni komentarisali "To je bilo malo previše" i "Fuj, Tejlor", drugi su bili oduševljeni: "Ona je napaljena. Dobro za nju" i "Da, Trevis je tera da se ponaša nevaljalo."

Stefani Bert, profesorka s Harvarda koja je predavala o Tejlor Svift, smatra da pevačica "zna šta radi". "Ona je odrasla slušajući bezobrazne muškarce u kantriju i roku kako opisuju privlačne delove žena. Žene su odrasle misleći da ne bi trebalo da govore o seksualnom užitku, i bilo bi sjajno da više ljudi govori o tome. Pogotovo žena u sredini 30-ih, koja će se uskoro udati. Mislim da je to super", zaključila je Bert.

Trevisova podrška i omiljena pesma

Zanimljivo je da provokativna "Wood" nije Trevisova omiljena pesma s albuma. Pevačica je otkrila da je to pesma "Opalite". "Moj tata je jako uzbuđen zbog 'Opalite', a to je Trevisova omiljena", rekla je u emisiji "The Graham Norton Show".

Pop zvezda je takođe naglasila koliko ju je Trevis podržavao tokom stvaranja albuma. "Znala sam da je ovo vrsta albuma koju će najviše voleti, on sve to jako podržava, ali on je pravi 'čovek od vibracije'", izjavila je za BBC Radio 1. Opisala ga je kao opuštenog tipa i našalila se na račun njegove građe: "Znate da je visok 198 cm, ali širina ramena je takođe takva, videti ga kako prolazi kroz vrata je zaista privilegija."

Foto: SAM GREENWOOD / Getty images / Profimedia

Svift je otkrila kako je bilo "divno" pisati album dok je zaljubljena, čime je odagnala stari strah. "Nekada sam imala taj mračni strah da ako ikada budem istinski srećna i negovana u vezi, šta će se dogoditi ako pisanje jednostavno presuši? I ispostavilo se da to uopšte nije slučaj", objasnila je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift