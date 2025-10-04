Slušaj vest

Dok je muzički mogul Šon Didi Kombs, poznat i kao Paf Dedi, napuštao saveznu sudnicu na Menhetnu nakon što mu je sudija izrekao kaznu od 50 meseci zatvora, reper se okrenuo prema članovima svoje porodice, tiho izgovorio: „Žao mi je. Žao mi je“, i položio ruku na srce, gest koji je ranije znao da ponavlja.

Kombs (55) je u julu proglašen krivim za prevoz osoba radi prostitucije, ali je oslobođen ozbiljnijih optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje. Sudija Arun Subramanian izjavio je da je dugotrajna kazna nužna „kako bi se poslala poruka i zlostavljačima i žrtvama da se iskorišćavanje i nasilje nad ženama kažnjavaju stvarnom odgovornošću“. Tokom izricanja presude, Kombs je sedeo pognute glave, sa spuštenim ramenima i sklopljenim rukama.

Bivši osnivač Bad Boy Recordsa opisao je svoje postupke kao „odvratne, sramotne i bolesne“, dodajući da njegova deca „zaslužuju bolje“.

"Ja sam samo ljudsko biće. Mrzim sebe u ovom trenutku. Ogoljen sam do samog dna. Istinski mi je žao zbog svega bez obzira na to šta drugi govore,“ dodao je.

Tužilaštvo je tražilo 11 godina zatvora, tvrdeći da je Kombsovo poštovanje zakona „samo prazna priča“. Tokom ročišta, pomoćnica američkog tužioca Kristi Slavik izjavila je da je Kombs već zakazao javne nastupe za narednu nedelju, kao da očekuje brzo puštanje na slobodu.

"To je vrhunac arogancije, gospodine sudija,“ rekla je Slavik.

Kombsovi advokati su, s druge strane, tražili kaznu od 14 meseci. Pošto mu je uračunato vreme koje je već proveo u pritvoru, iza rešetaka će provesti ukupno 36 meseci — odnosno tri godine.

Pored zatvorske kazne, Kombs mora da plati novčanu kaznu od 500.000 dolara i da pet godina bude pod nadzorom nakon izlaska na slobodu.