Nikos Vertis, Grk čiji su koncerti mesecima unapred rasprodati, a numere beleže više stotina miliona pregleda na YouTube-u poslednjh dana uživa na Mikonosu. Upravo ga je na ovom ostrvu spazio i uslikao paparaco Kurira. Nikos je bio odlično raspoložen,a dnevno je, kako saznajemo trošio id o 5.000 evra.

Odmara se za sve pare

Bogata karijera

Vertis je jednom prilikom iskreno progovorio šta misli o tome što naši pevači izvode njegove pesme u svjoj interpretaciji:

„Pesme zvuče predivno. Srbi su predivni umetnici i njihov način pevanja je vrlo lep. To je najvažnija stvar kad date svoje pesme nekom drugom umetniku i izvođaču, da oni tu pesmu izvedu srcem. Drago mi je i jako sam srećan da su to moji prijatelji uradili tako dobro“.

Otkrio je da li prati našu muziku i da li ima prijatelje među Srbima:

„Vašu muziku dosta pratim, nemojte me pitati za imena, jako sam loš sa imenima“, uz osmeh je rekao Vertis i dodao da ima mnogo prijatelja među srpskim pevačima i muzičarima.

Ceni srpske muzičare

Poznato je da je Nikos veliki prijatelj i sa Željkom Joksimovićem, koji mu je bio gost na nastupu pre nekoliko godina u Atini. Tada su dvojica vrsnih pevača zajedno izveli čuvenu evrovizijsku numeru „Lane moje“.

Nikosov jedinstveni glas i stil brzo su privukli pažnju grčke muzičke industrije i ubrzo je postao jedan od najpopularnijih pevača u zemlji, a ubrzo i širom sveta. Tokom svoje karijere objavio je brojne albume, uključujući „Pos Pernao Ta Vradia Mou“, „Mono Gia Sena“ i „An Eisai Ena Asteri“. Njegova muzika kombinuje elemente pop, narodne i tradicionalne grčke muzike, a beogradski koncert predstavlja pravu priliku za doaću publiku da po prvi put uživo oseti energiju i emociju koju Nikos Vertis donosi na pozornicu.