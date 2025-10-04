USLIKALI SMO NIKOSA VERTISA NA PLAŽI U GRČKOJ! Pevač dnevno troši 5.000 evra, ležaljku je zakupio u prvom redu da gleda u ribe
Nikos Vertis, Grk čiji su koncerti mesecima unapred rasprodati, a numere beleže više stotina miliona pregleda na YouTube-u poslednjh dana uživa na Mikonosu. Upravo ga je na ovom ostrvu spazio i uslikao paparaco Kurira. Nikos je bio odlično raspoložen,a dnevno je, kako saznajemo trošio id o 5.000 evra.
Odmara se za sve pare
Bogata karijera
Vertis je jednom prilikom iskreno progovorio šta misli o tome što naši pevači izvode njegove pesme u svjoj interpretaciji:
„Pesme zvuče predivno. Srbi su predivni umetnici i njihov način pevanja je vrlo lep. To je najvažnija stvar kad date svoje pesme nekom drugom umetniku i izvođaču, da oni tu pesmu izvedu srcem. Drago mi je i jako sam srećan da su to moji prijatelji uradili tako dobro“.
Otkrio je da li prati našu muziku i da li ima prijatelje među Srbima:
„Vašu muziku dosta pratim, nemojte me pitati za imena, jako sam loš sa imenima“, uz osmeh je rekao Vertis i dodao da ima mnogo prijatelja među srpskim pevačima i muzičarima.
Ceni srpske muzičare
Poznato je da je Nikos veliki prijatelj i sa Željkom Joksimovićem, koji mu je bio gost na nastupu pre nekoliko godina u Atini. Tada su dvojica vrsnih pevača zajedno izveli čuvenu evrovizijsku numeru „Lane moje“.
Nikosov jedinstveni glas i stil brzo su privukli pažnju grčke muzičke industrije i ubrzo je postao jedan od najpopularnijih pevača u zemlji, a ubrzo i širom sveta. Tokom svoje karijere objavio je brojne albume, uključujući „Pos Pernao Ta Vradia Mou“, „Mono Gia Sena“ i „An Eisai Ena Asteri“. Njegova muzika kombinuje elemente pop, narodne i tradicionalne grčke muzike, a beogradski koncert predstavlja pravu priliku za doaću publiku da po prvi put uživo oseti energiju i emociju koju Nikos Vertis donosi na pozornicu.