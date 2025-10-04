Slušaj vest

U moru informacija ovog leta, ona koja je najviše privukla pažnju jest da se razvode Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger. Nedeljama su svi svetki mediji pisali o ovoj temi, ali srpsku trofejnu teniserku to kao da ni ne dotiče.

Celo leto Ana je provela na brojnim putovanjima širom sveta ne skidajući osmeh sa lica. Mnogi komentarišu da nikad lepše nije izgledala, a ni zadovoljnije. U čemu je tajna?

Ana je pojedinosti podelila i sa svojim brojnim fanovima na društvenim mrežama, a sada je sve začinila fotografijama sa još jednog putovanja. Lepotica u belom bikiniju uživa kraj mora uz neizostavni široki osmeh na licu.

"Kraj leta", kratko je napisala Ana uz nekoliko fotografija koje su oduševile njene fanove.

Kako su se upoznali Ana i Bastijan?

Njihova ljubavna priča je počela na jedan nesvakidašnji način. Upoznao ih je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman a u početku Ana i Bastijan su bili samo prijatelji. Svoju vezu započeli su tokom tokom Aninog učešća na "US opena" 2014. godine u Njujorku."

Pre nego što je uplovio u vezu sa našom bivšom teniserkom, Bastijan Švajnštajger je bio u sedmogodišnjoj vezi sa Sarom Brandner za koju su mnogi mislili da će postati gospođa Švajnštajger.

Bastijan je vrlo brzo na sve načine počeo da pokazuje svoju ljubav prema Ani. Prvo je na kopačkama ispisao njeno ime, datum početka veze s njom (5. 9. 2014) i „dušo“, reč kojom se obraća svojoj devojci, iznad srpske zastave.

Kasnije sve je došlo na svoje mesto i par je stao pred oltar. Bajkovito venačanje su organizovali u Veneciji, baš tamo gde je sudbonosno "da" izgovorio i Džordž Kluni, a njihovu ceremoniju je pratilo više od 200 medija. Prvu bračnu noć proveli su u luksuznom apartmanu pod nazivom "Alcova Tiepolo Suite" u kojem noć košta 4.950 evra.

I pored velike ljubavi koja je vladala između Ane i Bastijana, na kraju se sve ipak završilo razvodom...