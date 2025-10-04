Slušaj vest

Džef Bezos i Loren Sančez vratili su se u Italiju po prvi put nakon venčanja, u petak 3. oktobra a za tu priliku, Sančez (55) je zablistala u potpuno beloj kombinaciji.

Par je otputovao u Torino, gde se održava Italian Tech Week 2025, a Bezos (61), izvršni predsednik Amazona, bio je jedan od govornika na konferenciji.

Loren Sančez Foto: Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Loren je primećena u belim pantalonama upasanima krem Celine kaišem i belom rolkom, koje je upotpunila crnim špicastim cipelama i suncobranim naočarima. Bezos je nosio crne farmerke, elegantne crne cipele i tamno plavu košulju.

Povratak u zemlju venčanih uspomena

Njihovo pojavljivanje u Italiji dolazi tri meseca nakon raskošnog venčanja u Veneciji, održanog 27. juna na ostrvu San Đorđo Mađore, gde su izrekli sudbonosno „da“ na crno-beloj svečanoj ceremoniji.

Svadbeno slavlje trajalo je nekoliko dana i okupilo brojne poznate zvanice među njima su bili Opra Vinfri, Orlando Blum, Kim Kardašijan, Kloi Kardašijan, Leonardo DiKaprio, Tom Brejdi, Sidni Svini...

Od svemirskih proslava do italijanskih konferencija

Njihovo oktobarsko putovanje u Italiju usledilo je samo nekoliko dana nakon što su viđeni na rođendanskoj zabavi glumice Sidni Sviniu Los Anđelesu 29. septembra, koja je imala svemirsku temu.

Na proslavi pod nazivom „Dobrodošli na planetu Syd“, Svini je ponosno podelila fotografije sa dekoracijom inspirisanom NASA i tortom prekrivenom zvezdanim nebom. Bezos je tom prilikom nosio plavu Blue Origin jaknu, crne pantalone i čizme, dok je Loren odabrala srebrnu mini haljinu metalik sjaja uz crne naočare i dugačke srebrne minđuše.

Ljubav koja je počela poslovno

Vesti o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u januaru 2019. godine, u isto vreme kada je Bezos objavio razvod od Mekenzi Skot posle 25 godina braka. Tada je i Sančez bila u procesu razvoda od supruga Patrika Vajtesla s kojim je bila 13 godina u braku.

1/10 Vidi galeriju Loren Sančez i Džef Bezos - venčanje Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako par nikada nije otkrio kako su se tačno upoznali, izvori su za People otkrili da su se najpre zbližili kroz zajedničke projekte, a zatim „postepeno“ razvili romantične emocije koje su ih dovele do današnjeg luksuznog, svetski poznatog partnerstva.