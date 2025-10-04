Slušaj vest

Čim je Tejlor Svift objavila svoj 12. studijski album “The Life of a Showgirl” u petak, 3. oktobra, fanovi su počeli da nagađaju da je pesma “Opalite” prikriveni komentar na Kajlu Nikol, bivšu devojku verenika pevačice, Trejvisa Kelsija, sa kojim je Kajla bila u vezi oko pet godina, počevši od 2017.

“Opalite” i stihovi koji su zapalili internet

Iako se pesma "Opalite" smatra ljubavnom posvetom Kelsiju, Svift u drugom stihu navodno skreće pažnju na njegov ljubavni život pre njihove veze.

"Nisi mogao da razumeš, zašto si se osećao sam", peva 35-godišnja zvezda. "Bio si u tome stvarno, ona je bila na svom telefonu, a ti si bio samo poza." Svift u pesmi nastavlja: "I zar ne pokušavamo da volimo ljubav? Dajemo sve što imamo / Konačno si napustio sto, i kakva jednostavna misao / Gladuješ dok ne prestaneš."

Na društvenim mrežama su odmah počele spekulacije da se “ona” iz pesme odnosi na Kajlu Nikol (33), s obzirom na to da Svift nikada javno nije komentarisala prošlost svog verenika niti njegovu vezu sa bivšom devojkom.

Kajlina suptilna objava na Instagramu

Samo nekoliko sati nakon izlaska albuma, Kajla je na svom Instagram Storiju podelila snimak iz emisije America’s Next Top Model, u kojem Eva Marsije odgovara na pitanje Tajre Banks:

“Kako se upoređuješ s drugim devojkama?”

“Ne upoređujem se s drugim devojkama… Nisam ni s kim za poređenje.”

Fanovi su to protumačili kao diskretnu poruku Tejlor Svift poruku samopouzdanja i odbijanja da učestvuje u poređenju s aktuelnom verenicom svog bivšeg.

“Moram da se zaštitim”

Nikol je već bila pod lupom javnosti u oktobru 2023, kada je prestala da prati Patrika Mahomesa na Instagramu, nedugo nakon što je Tejlor viđena na večeri s njegovom suprugom BritaniMahomes u Njujorku, dok su kružile vesti o Sviftinoj novoj vezi s Kelsom.

Tada je Kajla objasnila za PEOPLE da njihov odnos nije crno-beli:

“To je puno istorije i prijateljstva koje se ne briše preko noći. Ali pošto se stvari dešavaju tako brzo i javno, moram da se zaštitim. To je sve. Ljubav i dalje postoji.”

“Mišljenja drugih su važna samo onoliko koliko im dozvoliš”

Nakon veridbe Tejllor i Trejvisa Kelsija u avgustu, Nikol se prvi put pojavila u javnosti i odbila da komentariše događaj. Umesto toga, za PEOPLE je poručila:

“Najveća lekcija koju sam naučila 2025. jeste da su mišljenja drugih važna samo onoliko koliko im dozvolite da budu. Ako ne dozvolim da me dotaknu – jednostavno neće.”

Dodala je i:

“Na društvenim mrežama često mislimo da je to ceo svet, a zapravo nije.”