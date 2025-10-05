Slušaj vest

U Superpoteri svaki takmičar najpre osigurava potencijalni novčani iznos kroz prvu igru u kojoj odgovara na pitanja sa više ponuđenih odgovora, što je Saša uradio.

Saša je od Tragača dobio tri ponude i odabarao je 650.000 dinara.

U adrenalinskoj trci, Tragači su pokušali da daju što više tačnih odgovora na brza pitanja koja im je voditelj naizmenično postavljao, a pobednik je ona strana čije vreme za igru ne istekne prvo. Ovoga puta Saša je bio brži i bolji.

U razgovoru sa voditeljem Jovanom Memedovićem, Stajčić je otkrio da planira da novac uloži u putovanja.

1/4 Vidi galeriju Profesor Saša Stajčić iz Lazarevca osvojio 650.000 u Superpoteri Foto: Screenshot RTS

„Imam prijatelje u Pertu, verovatno ću tamo, mada bih voleo i u Kinu da odem“, rekao je on.

Na to mu je Memedović u šali predložio da najpre poseti Kinu, a zatim produži put do Australije, istakavši da bi osvojeni iznos mogao da mu omogući takvo putovanje.

Voditelj je naglasio i da pobeda profesora pokazuje kako i dalje postoje pojedinci koji mogu da nadmudre tragače.

U prethodnoj emisiji „Potere“ prvi put je u ulozi tragača nastupio nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Dušan Macura. Pored njega, tragači su i Žarko Stevanović, Milica Jokanović i Milan Bukvić.

Zanimljivo je da Stajčić nije prvi put pobednik u kvizovima – ranije je odneo pobedu i u „Slagalici“.