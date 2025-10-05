Vrhunac bahatosti Paf Dedija, koji je osuđen na 4 godine zatvora: Skovao planove pre izricanja presude, i tužioci su bili u šoku
Reper Šon Didi Kombsnije očekivao da će biti osuđen na četiri godine i dva meseca zatvora, pa je već isplanirao svoj život izvan zatvora, pre nego što je saznao kaznu. Tužioci su na izricanju presude u petak tvrdili da je Kombs "ugovorio nastupe u Majamiju sledeće nedelje".
Tužioci su dodatno kritikovali repera i rekli da je njegovo preuranjeno ugovaranje nastupa "vrhunac arogancije". Tužiteljka Meri Slavik je izjavila da Didi "ne shvata u potpunosti kako su ga njegovi postupci doveli do ovoga", misleći pritom na sud. "Njegovo poštovanje prema zakonu je samo isprazna priča", rekla je ona.
Didi je navodno organizovao nastupe na kojima je hteo da razgovara sa svojom publikom.
Kao što je već poznato, Paf Dedi je bio uhapšen u septembru 2024. godine nakon višemesečne istrage i pretresa njegovih imanja u Majamiju i Los Anđelesu. Teretili su ga za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna dela vezana za prostituciju. Proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz u svrhu prostitucije, za šta zakon predviđa maksimalnu kaznu od 20 godina. Reper je bio oslobođen svih težih optužbi.
Nakon dužeg suđenja su tužioci zatražili da se osudi na 135 meseci zatvora ili 11,2 godine. Sudija mu je na kraju dao četiri godine i dva meseca zatvora.
Kombsovi advokati se sada bore za njegovo ranije puštanje na slobodu i ističu da je reper već odslužio godinu dana u "jednom od najzloglašenijih zatvora u Americi".
Iako je njegovo suđenje došlo kraju, reper se bori s još desetak građanskih tužbi za seksualno zlostavljanje.
