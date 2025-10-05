Slušaj vest

Reper Šon Didi Kombsnije očekivao da će biti osuđen na četiri godine i dva meseca zatvora, pa je već isplanirao svoj život izvan zatvora, pre nego što je saznao kaznu. Tužioci su na izricanju presude u petak tvrdili da je Kombs "ugovorio nastupe u Majamiju sledeće nedelje".

Tužioci su dodatno kritikovali repera i rekli da je njegovo preuranjeno ugovaranje nastupa "vrhunac arogancije". Tužiteljka Meri Slavik je izjavila da Didi "ne shvata u potpunosti kako su ga njegovi postupci doveli do ovoga", misleći pritom na sud. "Njegovo poštovanje prema zakonu je samo isprazna priča", rekla je ona.

Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Didi je navodno organizovao nastupe na kojima je hteo da razgovara sa svojom publikom.

Kao što je već poznato, Paf Dedi je bio uhapšen u septembru 2024. godine nakon višemesečne istrage i pretresa njegovih imanja u Majamiju i Los Anđelesu. Teretili su ga za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna dela vezana za prostituciju. Proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz u svrhu prostitucije, za šta zakon predviđa maksimalnu kaznu od 20 godina. Reper je bio oslobođen svih težih optužbi.

Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Nakon dužeg suđenja su tužioci zatražili da se osudi na 135 meseci zatvora ili 11,2 godine. Sudija mu je na kraju dao četiri godine i dva meseca zatvora.

Kombsovi advokati se sada bore za njegovo ranije puštanje na slobodu i ističu da je reper već odslužio godinu dana u "jednom od najzloglašenijih zatvora u Americi".

Iako je njegovo suđenje došlo kraju, reper se bori s još desetak građanskih tužbi za seksualno zlostavljanje.

