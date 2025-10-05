Slušaj vest

Kim Kardašijan se na Nedelji mode u Parizu pojavila u izdanju koje je mnoge ostavilo bez daha - izgledala je gotovo identično kao njena majka, Kris Džener. Rijaliti zvezda i preduzetnica plenila je pažnju novom, drastičnom promenom frizure.

Frizura kao posveta majci

Na subotnjoj reviji modne kuće "Maison Alaïa", 44-godišnja Kardašijan predstavila je elegantnu i oštru "pixie" frizuru, neverovatno sličnu onoj po kojoj je godinama poznata njena 69-godišnja majka.

Sličnost je bila zapanjujuća, a Kim je dodatno privukla pažnju odabravši prozirnu crnu haljinu bez bretela. Celokupni utisak zaokružila je dijamantnim minđušama, odgovarajućom crnom torbicom i štiklama, dok je crni kaput ležerno prebacila preko ramena kako bi istakla pripijenu kreaciju.

"Kris Džener, šta radiš ovde?"

Njena transformacija izazvala je brojne komentare na internetu, a mnogi su pisali koliko liči na majku.

"Mislila sam da je ovo Kris", "Izgledaju kao bliznakinje", "Izgleda identično kao Kris kad je bila mlađa" i "Kris Džener, šta radiš ovde?", neki su od komentara.

Kim Kardašijan i Kris Džener
Kris Džener i Kim Kardašijan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Podsetimo, Kim je u najavi za nadolazeću, sedmu sezonu rijalitija "The Kardashians" u suzama otkrila da je neko blizak naručio njeno ubistvo, a do te informacije došli su privatni istražitelji.

