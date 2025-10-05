Slušaj vest

Muškarac koji se predstavio kao bivši stažista Šona Didija Kombsa podneo je tužbu protiv muzičkog mogula, tvrdeći da je zaražen HIV-om nakon što je drogiran i seksualno napadnut na zabavi u njegovoj organizaciji, piše TMZ.

Detalji iz tužbe

U tužbi podnesenoj Višem sudu u Los Anđelesu, muškarac, zaštićen pseudonimom "Džon Do", navodi da je krajem 2014. godine gradio karijeru u zabavnoj industriji, te je s oduševljenjem prihvatio priliku za stažiranje kod Didija. Jedne večeri, tvrdi, odveden je u kuću u blizini Los Anđelesa, gde je Didi snimao muziku, a nakon snimanja organizovan je i after-party.

Muškarac navodi da je na zabavi bilo dostupno obilje kokaina, marihuane i alkohola, ali on je konzumirao isključivo alkohol. Nakon dva do tri pića, počeo je da se oseća "čudno", pripisujući vrtoglavicu činjenici da taj dan nije puno jeo. Ubrzo nakon toga počeo je da gubi svest.

Prema njegovim rečima, odveden je u sobu, a sledeće čega se seća jeste da ga je nepoznata osoba analno sodomizovala pre nego što se onesvestio.U tužbi se izričito ne navodi da je Didi počinilac napada.

Dijagnoza i posledice

Nakon što je došao k svesti, tvrdi da je primetio rektalno krvarenje, te je otišao u kliniku na testiranje na polno prenosive bolesti, a prvi nalazi su bili negativni. Međutim, ponovljenim testiranjem nekoliko meseci kasnije utvrđeno je da je zaražen HIV-om. Zbog svega navedenog, tvrdi da je pretrpeo tešku emocionalnu i psihološku bol, te sada traži neodređeni iznos odštete za seksualni napad i zlostavljanje.

Didijev pravni tim odbacuje optužbe

Didijev advokatski tim oglasio se povodom novih optužbi. "Kao što smo već rekli, gospodin Kombs ne može da odgovara na svaki novi publicitet, čak ni na tvrdnje koje su očito smešne ili dokazivo lažne. Gospodin Kombs i njegov pravni tim imaju puno poverenje u činjenice i integritet sudskog procesa. Na sudu će istina prevladati: da gospodin Kombs nikada nikoga nije seksualno napao niti trgovao ljudima - ni muškarca ni ženu, ni odraslu osobu ni maloletnika", poručili su.

Podsetimo, Kombs je osuđen na 50 meseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine, zbog presude po dvema tačkama optužnice za organizovanje prevoza radi prostitucije.

