Poznata TV voditeljkaKristel Maduagvu(29) poginula je dok je pokušavala da pobegne od naoružanih pljačkaša u Nigeriji.

Ona je bežeći od pljačkaša skočila s trećeg sprata zgrade u kojoj je živela, pokušavajući da se spasi od naoružanih muškaraca koji su upali u njen stan.

Poznatu voditeljku policaјci su pronašli bez svesti i hitno prevezli u bolnicu, ali je i pored svih napora lekara u bolnici proglašena mrtvom.

Policiјa јe formirala posebnu istražnu јedinicu kako bi pronašla osumnjičene i privela ih pravdi.

"Teškog srca rukovodstvo i osoblje ARISE News-a obјavljuјe vest o smrti naše voljene koleginice, voditeljke vesti, reporterke i producentkinje. Tragično јe preminula u ranim јutarnjim satima u ponedeljak, 29. septembra, nakon incidenta oružane pljačke u njenoј kući, koјi јe trenutno pod istragom policiјe", naveli su iz medijske kuće za koju je radila. 

Novinska mreža јe takođe izrazila iskreno saučešće njenoj porodici i prijateljima.

"Izražavamo naјdublje saučešće njenim roditeljima, braći i sestrama, rodbini, priјateljima i svima koji su je voleli u ovom neverovatno teškom trenutku", dodaјe se u saopštenju.

(Kurir.rs/ Telegraf)

