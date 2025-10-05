Slušaj vest

Čini se da je bivša devojka Trevisa Kelsija, Kejla Nikol, reagovala na novi album Tejlor Svift "The Life of a Showgirl", nakon što su obožavatelji zaključili da je jedna od pesama posvećena upravo njoj. Obožavatelji su odmah počeli da nagađaju da je pesma "Opalite" prozivka na račun Nikol.

Šta kažu stihovi?

Nakon što je Tejlor Svift (35) u petak, 3. oktobra, objavila svoj 12. studijski album, obožavatelji su zaključili da je pesma "Opalite" kritika upućena Nikol, koja je s igračem američkog fudbala bila u vezi oko pet godina, od 2017. godine. U pesmi, koja opisuje Sviftine prethodne neuspele veze pre nego što je upoznala Kelsija (35), dobitnica Gremija kao da se osvrće na ljubavni život sportiste pre njenog dolaska.

"Nisi mogao da shvatiš zašto si se osećao sam / Bio si u tome stvarno, ona je bila na svom telefonu, a ti si bio samo poza", peva Svift. "I zar ne pokušavamo da volimo ljubav? Dajemo sve što imamo / Konačno si napustio sto, i kakva jednostavna misao / Gladuješ dok ne prestaneš."

Nikolin odgovor

Nedugo nakon izlaska albuma, Nikol je na svojim Instagram storijima podelila isečak iz emisije "America's Next Top Model". U videu, Tajra Benks pita takmičarku Evu Marsil: "Kako se upoređuješ s drugim devojkama tamo?", na šta ona odgovara: "Ne upoređujem se s drugim devojkama... Ja nisam uporediva ni sa kim drugim."

Foto: Printscreen/ Instagram/ iamkaylanicole

Ranije napetosti

Nikol se našla pod lupom javnosti i u oktobru 2023, kada je prestala da prati Kelsijevog saigrača Patrika Mahomsa, samo nekoliko dana nakon što je Svift viđena na večeri s njegovom suprugom Britani Mahoms u njujorku. Osvrćući se na glasine o svađi, Nikol je tada za People izjavila da je "stvarnost" njihovog odnosa složenija, te da su o svemu razgovarale lično.

"Tamo je puno istorije i prijateljstva, to se ne menja preko noći", pojasnila je. "Ali javno, budući da se stvari događaju tako brzo i tako javno, moram da zaštitim sebe. To je zapravo sve. Ljubav je još uvek tu."

"Mišljenja drugih nisu važna"

Tokom svog prvog javnog pojavljivanja nakon što su Svift i Kelsi u avgustu objavili veridbu, Nikol je odbila da komentariše vest za Daily Mail. Umesto toga, za People je izjavila da je najveća lekcija koju je naučila 2025. godine bila da su "mišljenja drugih velika samo onoliko koliko im dozvoliš".

Kejla Nikol i Trevis Kelsi su bili pet godina u vezi Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

"Dakle, ako ne dozvolim da to utiče na mene, jednostavno neće", dodala je Nikol. "Razumete? Ponekad na društvenim mrežama mislimo da je to ceo svet, a zapravo nije."

Album "The Life of a Showgirl" sada je dostupan za kupovinu i strimovanje.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift