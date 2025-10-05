Slušaj vest

Megan Markl se neočekivano pojavila u Parizu kako bi prisustvovala reviji Balensijage na Nedelji mode. Ovo je bilo njeno prvo pojavljivanje u Evropi posle dve godine, a u belom odelu oduševila je mnoge ljubitelje mode.

Međutim, 44-godišnja bivša glumica i vojvotkinja od Saseksa doživela je pomalo nespretan trenutak. Pri pokušaju da poljubi italijanskog modnog dizajnera Pijerpaola Pičolija, novog kreativnog direktora kuće "Balenciaga", Megan se umalo s njim poljubila u usta, što se neretko gotovo svakom dešava kada je pozdravljanje poljupcem u obraz u pitanju.

Markl je prišla dizajneru kako bi mu čestitala na kolekciji za proleće/leto 2026, ali poljubac u obraz pretvorio se u mali sudar glava. Svesni kamera koje su ih okruživale, Pičoli se samo nasmejao, uhvatio Megan za ruku i povukao je k sebi kako bi zajedno pozirali za fotografiju, nakon čega mu se zahvalila i kratko zagrlila.

Osim s Pičolijem, Markl se družila i s donedavnom izvršnom urednicom "Vogue-a", Anom Vintur, i rediteljem Bejzom Lurmanom. U svom novom influencerskom stilu, Megan je na Instagramu podelila video na kom u belom autfitu i u salonkama korača prema modnoj reviji, a kasnije i snimak u kom pokazuje noćne ulice Pariza kroz prozor automobila.

Princ Hari nije bio s njom, ali supružnici će se susresti za nekoliko dana u Njujorku, kada bi trebalo da dobij upriznanje za svoj doprinos mentalnom zdravlju i bezbednosti na internetu.

Video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri