Tejlor Svift je gostovala u emisiji "The Graham Norton Show" u petak uveče, a njeno pojavljivanje, posebno interakcija s glumcem Kilijanom Marfijem, izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Uz Svift i Marfija, na poznatom crvenom kauču sedeli su i Greta Li, Džodi Tarner-Smit, pevač Luis Kapaldi i Donal Glison. Pevačica je u emisiji promovisala svoj najnoviji album "The Life of a Showgirl", koji je zvanično objavljen upravo na dan emitovanja.

Novi album 34-godišnje zvezde već je podigao prašinu, ponajviše zbog pesme "Wood", u kojoj navodno peva o svom vereniku Trevisu Kelsiju, kao i pesme "Actually Romantic", za koju obožavatelji veruju da sadrži prozivke na račun pevačice Čarli XCX. Ipak, ono što je svima zapalo za oko bio je ogroman dijamantni verenički prsten na njenoj ruci.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reakcija koja je postala viralna

Voditelj Grejem Norton nije mogao da ne prokomentariše prsten. "Mnogo je toga na čemu treba čestitati Tejlor Svift, ali ono na čemu mislim da bi trebalo da ti čestitam je tvoj novi komad nakita na prstu", rekao je. "Nadogradnja hardvera?", našalila se Svift. Uz aplauz publike, pevačica je pokazala prsten ostalim gostima. Džodi Tarner-Smit i Greta Li su ga s oduševljenjem osmotrile i uputile joj komplimente.

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

Međutim, reakcija Kilijana Marfija, zvezde serije "Peaky Blinders", bila je potpuno drugačija. Glumac je ostao gotovo nepomičan dok je Svift pokazivala prsten, tek se kratko nasmešivši na njenu šalu da ga "gleda kao da je TV". Poznato je da se Marfi drži dalje od medijske pompe i nema profile na društvenim mrežama, a njegova suzdržanost postala je glavna tema rasprava na internetu.

