Slušaj vest

Reper Šon Didi Kombsosuđen je na više od četiri godine zatvora, a njegov dugogodišnji suparnik 50 Cent odmah je iskoristio priliku da ga ponovo ismeva na društvenim mrežama. 50 Cent je dan pri presude objavio pismo za sudiju u kom je direktno izrazio strah za sopstveni život ako Didi bude pušten na slobodu, a nakon suđenja mu se rugao novom objavom.

Rugao se uplakanom Didiju

Nakon izricanja presude, 50 Cent je podelio crtež uplakanog Didija u sudnici uz poruku: "Hej svima koji su dogovarali nastupe za Didija – čuo sam da neće moći da dođe, ja sam slobodan". Ovom objavom osvrnuo se na vest da je Didi imao zakazane nastupe samo nedelju dana nakon presude, što sugeriše da su neki očito verovali da će se izvući bez kazne.

Suđenje Paf Dediju Foto: Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

U drugoj objavi na Instagramu, podelio je još jedan crtež Didija iz sudnice, a uz sliku je napisao: "Dođavola, ti advokati su Pafu rekli da se danas vraća kući. Plaća brdo novca, a oni su ga opljačkali."

Presuda u Njujorku

Podsetimo, 55-godišnji muzički mogul u petak je proglašen krivim po dvema od pet tačaka optužnice. Iako je oslobođen optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, čime je izbegao potencijalnu doživotnu kaznu, porota ga je proglasila krivim za prevoz dveju žena radi prostitucije.

Foto: Printscreen/Instagram/50cent

Sudija Arun Sabramanijan osudio ga je na 50 meseci zatvora, istakavši kako je značajna kazna nužna zbog "ogromnih" dokaza protiv njega. U kaznu će biti uračunato i 13 meseci koje je Kombs već proveo u pritvoru. Nakon izricanja presude, Didi i njegova porodica ostali su u suzama.

Zašto su u svađi?

Počeli su da se prepiru još 2006, kad je 50 Cent u svojoj pesmi "The Bomb" nagovestio da je Didi znao za ubojstvo Notoriousa B.I.G.-a 1997. godine. 50 Cent se nikad nije ustručavao da kaže ono što mu je na umu, pa je tako isprozivao Didija i zbog njegove "loše" votke.

50 Cent tvrdi da mu je Didi jednom ponudio da ga odvede u šoping i da ga je molio da mu bude prijatelj. Odmah se oglasio i kada su se pojavile vesti da se kuća Šona Kombsa pretresa. "Ne dolaze osim ako nemaju slučaj", rekao je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: "Presuda Dodiku će biti rešena samo na višem nivou evropskog pravosuđa"