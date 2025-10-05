Novi album - nove drame: Zbog poteza Beljk Lajvli svi misle da moli Tejlor Svift za oproštaj
Glumica Blejk Lajvli je suptilnim gestom podržala novi album pevačice Tejlor Svift usred glasina o njihovoj svađi. Svift je u četvrtak na Instagramu obeležila izlazak svog albuma "The Life of a Showgirl", te je u opisu napisala:
"Ne mogu da vam opišem koliko sam ponosna što ovo mogu da podelim s vama, album koji je jednostavno tako ispravan. Večna zahvalnost mojim mentorima i prijateljima Maksu i Šelbeku što su mi pomogli da naslikam ovaj autoportret. Ako ste mislili da je veliki šou bio lud, možda bi trebalo da zavirite iza zavese. ‘The Life of a Showgirl" je sada napolju."
Njena objava je prikupila više od 7,3 miliona lajkova, a među onima kojima se svidela pevačicina objava je bila i Blejk. Glumica i pevačica već neko vreme navodno nisu u dobrim odnosima, a brojni su nagađali i da je Tejlor bivšoj prijateljici posvetila pesmu "Ruin the Friendship".
Lajvli i Svift ranije nisu krile koliko su bliske - zajedno su išle u izlaske, raskošne događaje i utakmice. Međutim, u poslednje vreme se ne viđaju zajedno, a sve je započelo nakon što je Blejk tužila kolegu Džastina Baldonija za seksualno uznemiravanje, odmazdu, kršenje ugovora, nanošenje emocionalne patnje, narušavanje privatnosti i izgubljenu zaradu.
Ubrzo je Baldoni podneo protivtužbu protiv Blejk i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, a u dokumentima je spomenuo i Tejlor. Tvrdio je da je glumica koristila prijateljstvo s njom kako bi dobila ono što želi. Osim toga je tvrdio i da je Lajvli svog supruga i tadašnju najbolju prijateljicu nazivala svojim "zmajevima" koji su je branili. Zbog njegove tužbe je Tejlor dobila i sudski poziv, koji je kasnije odbačen.
Cela situacija je navodno povredila Tejlor, koja se osećala "iskorišćenom". "Tejlor bi stvarno volela da je Blejk nije uvukla u celu ovu situaciju. One su godinama bile prijateljice i Tejlor jako ceni iskrena prijateljstva, ali u ovom trenutku se ne može oteti utisku da je iskorišćena", rekli su tada izvori za strane medije.
Kasnije su izvori rekli da Tejlor ne može da pređe preko toga što je Blejk koristila njeno ime za "promociju i uticaj".
"Zauvek će biti besna zbog toga što je Blejk očito koristila njeno ime za sopstvenu promociju i uticaj u odnosima sa Džastinom. Stvarno joj je odvratno što bi Blejk uopšte mogla tako da razmišlja. Nekad su zajedno pekle kolače, putovale, uređivale domove... I da budemo potpuno iskreni, bile su prijateljice milijarderke. Slagale su se jer su obe živele luksuzno, imale su pristup i privilegije koje donosi ogroman novac. Bilo je lepo biti s nekim ko ‘razume‘ i kome očito nije trebalo ništa od Tejlor, budući da je sama imala svoje milione. Svift je bila duboko povređena, a čak i da zaceli, ožiljak će ostati", istakli su za Page Six.
Baldonijeva tužba protiv glumice je na kraju odbačena, dok se njen slučaj protiv Džastina nastavlja.
(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)
