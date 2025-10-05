preti da je skine s trona

Tejlor Svift ponovo je nadmašila samu sebe. Njen najnoviji album, "The Life of a Showgirl", već je prvog dana prodaje srušio njen lični rekord za najuspešniju nedelju, a brojke se odnose samo na američko tržište.

Tejlorin prethodni rekord postavljen je prošle godine s albumom "The Tortured Poets Department", koji je u prvih nedelju dana prodat u 2,61 milion primeraka. Ta brojka uključivala je 1,914 miliona čistih prodaja i 891,34 miliona strimova.

Novi album već nadmašio prethodni

Samo prvog dana izlaska, "The Life of a Showgirl" prodat je u neverovatnih 2,7 miliona čistih primeraka, što uključuje fizička izdanja i digitalna preuzimanja.

"Billboard" je potvrdio da je time već osigurala svoju najuspešniju nedelju prodaje u karijeri, a preostaje još šest dana za dodatno povećanje brojki. U konačni zbir tek treba da se uračunaju i podaci sa striming servisa.

U lovu na Adelin rekord

Apsolutni rekord za najveću prodaju u istoriji i dalje drži Adel s albumom "25" iz 2015. godine, koji je u prvoj nedelji prodat u 3,38 miliona primeraka. Kada se uključe i strimovi, ta brojka raste na 3,48 miliona ekvivalentnih jedinica albuma. Hoće li Tejlor uspeti da ga nadmaši, pokazaće naredni dani.

"Billboard" takođe izveštava da je "The Life of a Showgirl" već srušio rekord za najviše prodatih vinilnih ploča u jednoj nedelji u modernoj eri, s više od 1,2 miliona prodatih primeraka.

Adel Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kritičari su već ocenili novi album

Kritičari "Rolling Stone-a" albumu su dali ocenu 5/5: "Samo bi naivac pomislio da je spuštanje zavese na Eras Tour-u označilo kraj Sviftine svemoćne vladavine u pop sferi. Svojim dvanaestim studijskim albumom, muzičarka se probija u novi nivo superzvezde – i pogađa sve svoje ciljeve."

Variety je takođe imao samo pohvale: "Prekasno je da Svift ima 'pesmu leta', ali ovo se čini kao album leta – neka je kalendar proklet. Veseo je, smešan, dirljiv, luckast, ohol i potresan u otprilike jednakoj meri, ali ponajviše, ima neku vrstu suncem obasjane ljubavi koja se zaljubljeno probija kroz narandžaste žlebove LP-ja i možda vas čak ponovo natera da verujete u romantiku."

Tejlor Svift Foto: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, kritičari "The Telegraph-a" nisu toliko oduševljeni: "'The Life of a Showgirl' donosi nam romantiku i duhovitost, ali mu nedostaje drame njene ranije muzike."

"The Guardian" takođe donosi nešto lošiju recenziju: "'Wood' je jedna zvučna greška na albumu koji nije užasan – jednostavno nije ni približno dobar koliko bi trebalo da bude s obzirom na Sviftine talente i ostavlja vas da se pitate zašto.

Možda romantično zadovoljstvo jednostavno piše belje od osvetničke gorčine nakon raskida, ili možda narušava vaše prosuđivanje. Možda je bio napravljen u žurbi. Ili je možda njegov autor bio samo iscrpljen, što bi bilo potpuno razumljivo. Čak i besmrtnici, čini se, ponekad treba da uzmu pauzu od stalnog vrtloga popa i neprestanog zahteva za sadržajem."

(Kurir.rs/ Index.hr)

