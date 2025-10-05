Slušaj vest

Poznati holivudski glumac Stenli Tuči suočio se sa jednom od najtežih životnih borbi 2017. godine, kada mu je dijagnostikovan rak usne šupljine, sa velikim tumorom u podnožju jezika. U intervjuu za The Times, otvoreno je govorio o strahu, bolu i gubitku koji su obeležili taj period njegovog života.

Sećanja na prvu suprugu i obećanje koje nije mogao da održi

Vest o dijagnozi vratila ga je u najmračnije uspomene na godine u kojima je gledao svoju prvu suprugu Kejt i kako se iscrpljeno bori sa rakom dojke. Kejt je preminula 2009. godine, a taj gubitak duboko je obeležio glumca.

"Zakleo sam se tada da nikada neću prolaziti kroz agresivne tretmane,“ priznao je. Ipak, kada su mu lekari rekli da je tumor prevelik za operaciju i da su zračenje i hemoterapija jedina šansa za oporavak, Tuči se našao pred teškom odlukom.

Stenli Tuči Foto: Nacionalna Geografija

"Bilo je grozno prolaziti kroz to, nakon što su mi supruga i prijatelji umrli. Ali sada sam srećniji nego što sam bio ranije,“ rekao je iskreno.

Mučno lečenje i gubitak koji ga je najviše pogodio

Tokom 35 dana lečenja, prošao je šest rundi hemoterapije i zračenja, što je ostavilo ozbiljne posledice na njegovo telo. Izgubio je oko 15 kilograma, nije mogao da jede i šest meseci se hranio putem sonde.

Za čoveka koji je oduvek bio strastveni gurman i autor kuvarskih knjiga, najveći udarac bio je gubitak čula ukusa i mirisa.

"Sve je imalo loš ukus i miris,“ prisetio se Tuči. "Trebali su mi meseci da ponovo počnem da uživam u hrani.“

Ključnu ulogu u njegovom oporavku odigrala je Felisiti Blant, njegova sadašnja supruga i sestra poznate glumice Emili Blant. Upravo ga je ona nagovorila da pristane na lečenje koje je u početku odbijao i bila mu najveća podrška.

"Lečenje je bilo prilično užasno. Nije mogao da veruje da gotovo ne može da govori,“ ispričala je Felisiti.

Par je u braku već 12 godina i imaju dvoje dece – sina Matea i ćerku Emiliju.

Glumac Stenli Tuči Foto: Matt Holyoak/National Geographic

Novi pogled na život

Danas, kada je bolest u remisiji, Tuči kaže da ga je iskustvo duboko promenilo.

"Osećam se mnogo starije, ali me je bolest učinila i više i manje uplašenim,“ objašnjava glumac.

„Zaista ne mogu izdržati više od 24 sata bez vežbanja. U boljoj sam formi nego pre nego što sam se razboleo. Imam jači osećaj identiteta. Za 15 godina imaću 80 i želim da ostvarim još mnogo toga do tada.“

Ljubav koja ne prestaje

Iako je pronašao novu sreću, Tuči priznaje da nikada nije prestao tugovati za svojom prvom suprugom Kejt, sa kojom ima sina i ćerku.

"I dalje je teško, čak i nakon svih ovih godina. I uvek će biti teško,“ iskreno je rekao.

Ipak, dodaje, zna da bi Kejt želela da njihovi životi nastave da teku ispunjeni ljubavlju, a ne tugom.