Ajk Tarner Junior usvojeni sin muzičke legende Tine Tarner, preminuo je u bolnici u Los Anđelesu. Vest je potvrdila Tarnerova nećaka, Žaklin Bulok, koja je opisala njegove godine borbe sa zdravljem.

„Patio je od bubrežne insuficijencije nakon godina lošeg zdravlja,“ rekla je Bulok, dodajući da je Ajk godinama imao problema sa srcem. „Prošlog meseca je takođe doživeo moždani udar,“ istakla je, naglašavajući kontinuirane zdravstvene izazove sa kojima se suočavao.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Porodična priča i život van svetla reflektora

Rođen 1958. godine kao sin Ajka Tarnera Sr. i Lorejn Tajler, Ajk Junuior. je kasnije usvojen od strane Tine Tarner, Kraljice roka. Uprkos slavnim roditeljima, uvek je izbegavao javni život, birajući privatnost i mir daleko od reflektora koji su pratili njegovu porodicu.

Gubici i život u tišini

Foto: Profimedia

Ajk Junior je tokom života doživeo značajne lične gubitke. Njegov otac preminuo je 2007. godine, a nedavno je izgubio i svoju usvojenu majku, Tinu Tarner, 2023. godine.

Prijatelji i porodica kažu da je ove gubitke nosio tiho, nastavljajući da živi život po sopstvenim pravilima, uprkos hroničnim zdravstvenim problemima.

Tina Tarner, Ajk Tarner Foto: FashionPPS / Zuma Press / Profimedia

Bez kontakta sa Tinom

Usvojeni sin poznate pjevačice Tine Turner, Ajk Tarner Jr., je stranim medijima pre nekoliko godina otkrio kako je izgubio kontak s pjevačicom, te da se nisu čuli od 2000. godine.

– Ona me odgajala od perioda kada sam imao dvije godine i jedina je majka koju imam iako me nije rodila. Mislim da ni moja braća nisu s njom razgovarala dugo. Ja je nisam čuo niti vidio od 2000. godine – rekao je Ike.