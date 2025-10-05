Slušaj vest

Petr Votava, poznatiji pod umetničkim imenom DJ Tráva, preminuo je u 60. godini života. Informaciju su za redakciju Headliner potvrdila dva nezavisna izvora, ali detaljnije informacije zasad nisu objavljene.

Tráva je bio jedan od prvoboraca elektronske plesne muzike u Češkoj, tehno i haus muziku je puštao još početkom 1990-ih, i do kraja života bio je respektovana figura na klupskoj sceni.

Ikona klupske scene posle 1989. godine

DJ Tráva je bio jedan od onih koji su definisali novu eru noćnog života posle 1989. godine i simbolizovao dolazak elektronske plesne muzike u oslobođeno Češkoslovačkoj.

Petr votava Foto: Tomas Martinek / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Rođen je 27. januara 1965. godine u Domažlicama. Još tokom 1980-ih bio je istaknuta ličnost češkoslovenske pank scene, a duh pobunjenika zadržao je do kraja života. Nakon Baršunaste revolucije, ubrzo se potpuno posvetio elektronici, koja je u oslobođeno Češkoslovačko počela da stiže sa Zapada.

Još krajem 1989. i početkom 1990-ih, DJ Tráva je organizovao prve plesne žurke u praškim podrumskim klubovima, među kojima je bio i poznati U Zoufalců.

Sa uvoznim vinilima puštao je ritmove koje publika do tada nije imala priliku da čuje. U opojnoj atmosferi ranih porevolucionih godina, brzo je postao jedna od prvih DJ zvezda nastajuće klupske kulture.