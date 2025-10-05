Slušaj vest

U trejleru za novu sezonu ‘The Kardashians’, Kim Kardašijan otkriva zastrašujuće iskustvo. Prema njenim rečima, privatni istražitelji otkrili su da je neko veoma blizak njoj naručio njeno ubistvo.

Scene u trejleru prate sirene, šokirane reakcije porodice, a Kendal Džener komentariše kako su svi na ivici živaca, a Kajli dodaje:

"Čula sam korake kako ulaze u moju sobu.“

Kim priznaje da je bila užasno uplašena, a u jednoj sceni, plačući, kaže:

"Srećna sam što je gotovo.“

Kim Kardašijan u korsetu Foto: printscreen/instagram/kimkardashian

Povratak u Pariz i suđenje za pljačku

Nova sezona takođe pruža uvid u suđenje za pljačku u Parizu 2016., kada je Kim opljačkana i izgubila nakit vredan više miliona dolara. Dok su se pripremale za suđenje, Kris Džener pitala je Kim:

"Misliš li da bismo stvarno trebale ući tamo sa svim dijamantima na sebi?“

Kim je odlučno odgovorila:

"Želim biti ono što želim biti.“

Na suđenju, Kim je svedočila da je mislila da će biti ubijena i silovana, a nakon presude zahvalila je francuskim vlastima za reakciju i opisala događaj kao jedno od najstrašnijih iskustava u svom životu. Zbog traume godinama je izbegavala nošenje nakita i povratak u Pariz, koji je prvi put posetila tek 2018. godine.

