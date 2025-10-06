Slušaj vest

Poznata glumica Dragana Dabović, koju publika najviše pamti po ulozi u seriji "Vojna akademija", uplovila je u bračne vode sa svojim izabranikom Milanom Kolarskim. Ceremonija venčanja održana je juče, a među zvanicama su se našla i neka poznata lica sa glumačke scene.

Prijatelji i kolege slavili s mladencima

Na proslavi venčanja prisustvovali su i Draganini bliski prijatelji i kolege, među kojima su se posebno izdvojili glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihajlović. Njihovo prisustvo uveličalo je ovaj poseban dan, a atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila vesela i emotivna.

U galeriji pogledajte kako je Dragana izgledala u venčanici:

Venčanica koja je ostavila bez daha

Dragana je zablistala u belom venčanom izdanju, a mnogi su komentarisali da je izgledala "kao prava grčka boginja". Elegantna toaleta savršeno je isticala njenu figuru, a osmesi mladenaca otkrivali su sreću i ljubav kojom zrače.

Mama dvoje dece koja pleni izgledom

Poznato je da Dragana ima dvoje dece – sina Nou i ćerku Bjanku. Iako je prošla kroz dva porođaja, mnogi joj često udeljuju komplimente na račun njenog izgleda. "Izgleda sjajno i zadržala je vitku liniju", samo je jedan od komentara koji se često može pročitati na društvenim mrežama.

Zategnuta figura i na fotografijama s letovanja

Nedavno je Dragana na svom profilu podelila i nekoliko fotografija sa mora, a pratioci nisu ostali ravnodušni. "Zategnuta kao praćka", "Kakva figura!", "Svaka čast posle dvoje dece" – nizali su se komplimenti ispod objava koje su prikupile veliki broj lajkova.

