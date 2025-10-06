Slušaj vest

Vest o smrtiAjka Tarnera Mlađeg, usvojenog sina legendarne Tine Tarner, duboko je potresla muzičku javnost i one koji su ga poznavali. Njegova dugogodišnja, tiha borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima završila se u bolničkoj sobi u Los Anđelesu, gde je preminuo nakon naglog pogoršanja stanja. Iako je godinama odolevao, bolest ga je savladala u roku od samo mesec dana.

Godine borbe sa bolešću

Prema rečima njegove sestričine Žaklin Bulok, Ajk se već duže vreme borio sa ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, među kojima su se izdvajali problemi sa bubrezima i srcem. Često je bio podvrgnut terapijama i medicinskim tretmanima kako bi njegovo telo ostalo stabilno.

Ajk Tarner Junior Foto: Brazoria County Jail/SL/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U poslednjim mesecima njegov život se dodatno zakomplikovao usled hronične bubrežne insuficijencije, bolesti koja je izazvala niz simptoma poput oticanja, hroničnog umora i problema sa krvnim pritiskom. Istovremeno, njegovo srčano oboljenje se postepeno pogoršavalo, čineći oporavak gotovo nemogućim.

Moždani udar – prelomni trenutak

Prava prekretnica u njegovom zdravstvenom stanju dogodila se pre mesec dana, kada je pretrpeo moždani udar. Od tog momenta, kako navodi porodica, njegovo stanje se naglo pogoršavalo.

Počeo je da ima ozbiljne poteškoće sa govorom, ravnotežom i motorikom. Njegovi već oslabljeni organi nisu mogli da izdrže dodatni pritisak. Iako su lekari činili sve što su mogli, organizam je bio previše iscrpljen da bi se oporavio. Preminuo je mirno, u prisustvu porodice, ostavljajući za sobom tihu priču o borbi koja se odvijala daleko od očiju javnosti.

Život van svetlosti reflektora

Ajk Tarner Mlađi rođen je 1958. godine kao sin muzičara Ajka Tarnera i Lorin Tejlor, ali ga je ubrzo nakon rođenja usvojila Tina Tarner, koju je smatrao majkom i od koje se nikada nije odvajao.

Za razliku od slavnih roditelja, Ajk je izabrao miran, povučen život. Povremeno se bavio muzikom, ali nikada nije želeo da bude deo javne scene, niti je želeo da ga definiše slava njegovih roditelja. Teški gubici oblikovali su njegovu tišinu - smrt oca 2007. godine, a zatim i majke 2023. ostavili su dubok trag. Nakon Tininog odlaska, potpuno se povukao iz javnosti, okrećući se introspektivnom životu, meditaciji i porodičnim uspomenama.

Znaci kraja koje telo više nije moglo da ignoriše

Zdravstveni stručnjaci koji su bili uključeni u njegovo lečenje navodili su da kombinacija srčanih i bubrežnih problema stvara ozbiljan zatvoreni krug iz kojeg je teško izaći.

U poslednjim nedeljama, Ajk se suočavao sa nizom simptoma:

konstantna fizička iscrpljenost

oticanje ekstremiteta

problemi sa disanjem

bolovi u grudima

nesanica i gubitak apetita

mentalna konfuzija i pad koncentracije.

Ajk Tarner Junior, usvojeni sin Tine Tarner Foto: Brazoria County Jail/SL/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Telo je sve teže izbacivalo toksine, srce je radilo usporeno, a nervni sistem bio je pod stalnim pritiskom. Moždani udar bio je poslednji udarac oslabljenom organizmu.

Tiho zbogom

Oproštaj od Ajka održan je u Los Anđelesu, u intimnoj atmosferi, daleko od medijske pompe.

Njegova sestričina Žaklin Bulok izjavila je: - Do poslednjeg trenutka bio je hrabar i zahvalan na svakom danu. Nadao se ponovnom susretu sa majkom Tinom. Bio je nežan, tih i emotivan čovek. Nosio je mnogo tuge u sebi, ali nikada se nije žalio. Samo je želeo mir.

