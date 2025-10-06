Slušaj vest

Muzički svet pogođen je još jednom tužnom vešću - Ajk Tarner Junior, sin legendarnog para Tine i Ajka Tarnera, preminuo je u 67. godini. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova sestričina, Džeklin Bulok, a njegova životna priča ostaje obeležena muzičkim talentom, porodičnim izazovima i ličnom borbom.

Usvojen, ali bezuslovno voljen

Rođen 1958. godine, Ajk je biološki sin muzičara Ajka Tarnera seniora i njegove bivše partnerke Lorin Tejlor. Nakon što se Tina udala za Ajka 1962. godine, preuzela je brigu o tada dvogodišnjem dečaku i odgajila ga kao svog sina.

- Tina me odgajila od moje druge godine. Ona je jedina majka koju sam ikada znao, rekao je Ajk Junior u intervjuu iz 2018. godine.

Tina Tarner sa usvojenim sinom Ajkom Tarnerom Foto: FashionPPS / Zuma Press / Profimedia

Uprkos ljubavi roditelja, detinjstvo mu nije bilo jednostavno. Veći deo ranog života proveo je uz dadilje, jer su mu roditelji zbog karijere često bili odsutni.

Muzički talenat od malih nogu

Već u detinjstvu pokazivao je izuzetan dar za muziku.

- Nije postojalo muzičko oruđe koje nije želeo da svira, prisetila se Džeklin Bulok.

Iako je na početku bio zaljubljenik u bubnjeve, Tina ga je redovno podsticala da sklapa i rasklapa svoj set, što ga je s vremenom usmerilo ka klavijaturama. Kasnije se aktivno uključio u porodični posao, pomažući ocu u vođenju čuvenog Bolic Sound Studija.

Njegov trud i rad nisu prošli nezapaženo - 2007. godine osvojio je Gremi za produkciju očevog albuma "Risin’ With The Blues", u kategoriji Najbolji tradicionalni blues album.

Porodične rane i složeni odnosi

Ajk Tarner Junior, usvojeni sin Tine Tarner Foto: Brazoria County Jail/SL/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Uprkos muzičkom uspehu, porodični odnosi ostavili su duboke tragove u Ajkovom životu. Već sa trinaest godina, otac ga je povukao iz škole kako bi mu se pridružio na turnejama.

- Na kraju sam vodio studio i išao na put s njima. Tata je zarađivao mnogo, a mene je terao da brojim novac dok mi ruke ne posive, izjavio je.

Odnos sa Tinom s godinama se zahladio. U pomenutom intervjuu otkrio je da nisu razgovarali više od decenije.

- Verovatno nismo pričali od oko 2000. godine. Moja majka sada živi svoj život, ima novog muža i u Evropi je. Ne želi da ima veze s prošlošću.

Pored emotivne distance, prisetio se i teških trenutaka iz prošlosti — tvrdio je da ga je otac fizički zlostavljao, uključujući incident kada ga je udario pištoljem nakon razvoda Tine i Ajka 1978. godine.

Borba sa porocima i zakonima

Ajk Tarner na koncertu Shepard Bush Empire Foto: Collection Christophel / Longhur / Christophel Collection / Profimedia

Tokom života, Ajk je imao ozbiljnih problema s drogama i zakonom. Njegov poslednji sukob sa policijom desio se u maju 2023. godine, nekoliko nedelja pre Tininog odlaska. Zaustavljen je zbog neispravnog svetla na automobilu u Teksasu, a tokom kontrole pokušao je da proguta narkotike. Policija je tada pronašla 1.7 grama kokaina i 0.7 grama metamfetamina, zbog čega je osuđen na 18 dana zatvora. Nažalost, upravo tih dana Tina Tarner je preminula u Švajcarskoj.

Prerani kraj jedne tihe borbe

Ajk Tarner Junior preminuo je u bolnici u Los Anđelesu, gde je poslednjih godina bio pod lekarskim nadzorom. Iako zvaničan uzrok smrti nije potvrđen, američki mediji prenose da je došlo do otkazivanja bubrega. Borio se sa zdravstvenim komplikacijama koje su, uprkos naporima lekara, dovele do tragičnog ishoda.

Bonus video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima