Pevačica Dua Lipa nedavno je održala koncert u Los Anđelesu, gde je zabeležen neprijatan trenutak tokom njenog susreta sa publikom. Iako je želela da se približi fanovima i sa nekima čak i fotografisala, jedan muškarac iz publike svojim potezom pokvario je taj momenat.

Fan je neprimereno dodirnuo

Dua je tokom nastupa prišla prvom redu i zagrlila jednog obožavaoca. U početku je sve delovalo prijateljski, a onda je muškarac stavio ruku na njena leđa, a je zatim ruku spustio niže, prema njenoj zadnjici. Na svu sreću, njeni obezbeđenje je brzo reagovalo — odmah su makli njegovu ruku i zaštitili pevačicu.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Video incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan, izazvavši lavinu negativnih komentara na račun ponašanja muškarca.

"Od ovoga mi se doslovno okrene želudac… Dua se samo pokušava približiti fanovima, a neki to shvate na najgori mogući način. Mrzim takve ljude", napisala je korisnica koja je prva podelila snimak na platformi X (bivši Tviter).

Komentari su nastavili da se nižu: "Mrzim ovakve čudake", "Kako odvratan muškarac", "Slavne osobe se ne mogu fizički približiti obožavaocima bez rizika od fizičkog ili seksualnog uznemiravanja. Ovo je stvarno uznemirujuće", "Ovo je zastrašujuće i bez poštovanja".

Mnogi su takođe pohvalili brzu i odlučnu reakciju zaštitara koji su štitili pevačicu: "Ovi ljudi su zaslužili povišicu", napisao je jedan fan.

Dua Lipa se još uvek nije oglasila

Iako se video široko deli i komentariše, Dua Lipa se do sada nije oglasila povodom incidenta. Trenutno je zauzeta svojom svetskom turnejom "Radical Optimism Tour", koju je započela u novembru 2024. godine u Singapuru. Turneja traje do decembra 2025. godine, a obuhvata brojne svetske gradove.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

