Bila je 2003. godina kada je Maraja Keri, upitana za mišljenje o Dženifer Lopez, odbrusila legendarnu rečenicu: "Ne poznajem je."Taj trenutak je ubrzo ušao u istoriju pop kulture, a više od dve decenije kasnije pevačica je ponovo progovorila o pozadini svoje slavne izjave.

"Stvar je u tome da sam bila iskrena kad sam to rekla", rekla je Maraja u emisiji "Watch What Happens Live". "Ne znam zašto je to postalo tako veliko. Iskrenost inače retko završi kao velika stvar." Na pitanje da li je u međuvremenu zvanično upoznala Džej Lo, Maraja je, dok se publika smejala, odgovorila protivpitanjem: "Kako bih odjednom mogla da je poznajem – kao, znate?"

Voditelj Endi Koen istakao je koliko se dugo već raspravlja o toj temi: "Neverovatno je koliko smo puta u ovim stolicama pričali upravo o tome."

"Ako smo zajedno u Holivudu, nismo prijatelji"

Ovo, naravno, nije prvi put da 56-godišnja muzička diva objašnjava svoj komentar iz ranih 2000-ih. Već je ranije isticala da postoji razlika između "poznavati nekoga" i "stvarno poznavati nekoga".

"Očito sam zaboravna", rekla je Endiju još 2016, pojašnjavajući da su se ona i Džej Lo srele, ali da to ne znači da se poznaju. "Šta je trebalo da kažem? Neću da se pretvaram da smo svi najbolji prijatelji samo zato što smo u Holivudu. To nije vređanje nikoga."

"Naravno da znam ko je ona, to uopšte nije upitno", dodala je i naglasila da joj je cela priča dosadila. "To je bilo tako davno. Ne mogu da verujem da se ljudi još uvek toliko zgražavaju oko toga."

Dženifer Lopez prokomentirala situaciju

Ni Dženifer Lopez nije ostala nema. I ona je 2016. otkrila da su se srele. "Zaboravna je, pretpostavljam", našalila se. "Videle smo se mnogo puta, ali ne poznajem je baš najbolje."

