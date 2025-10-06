Slušaj vest

Dragana Dabović, poznata po ulozi u seriji "Vojna akademija", izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Milanu Kolarskom. Par je u vezi više od šest godina i zajedno imaju sina Nou, a sada su svoju ljubav i ozvaničili pred matičarem.

Intimna proslava puna emocija

Nakon potpisivanja u opštini, mladenci su se uputili na proslavu u krugu najbližih, onako kako su i želeli — skromno, ali srčano. Dragana je sa pratiocima podelila nekoliko trenutaka sa venčanja, uključujući i video u kojem sa suprugom ponosno pokazuje burme od kombinovanog belog i žutog zlata, ukrašene mat detaljima.

Svadbena torta puna simbolike

Jedan od detalja koji je privukao pažnju bila je svadbena torta - elegantna, dvospratna i u potpunosti bela. Na vrhu su stajala ispisana imena mladenaca: "Milan i Dragana", dok je ostatak ukrašen svežim cvećem i bobičastim voćem koji su dodatno razbili jednostavnost bele baze.

Emotivna poruka suprugu

Dragana nije propustila priliku da i javno izrazi emocije prema Milanu, pa je uz jednu od fotografija sa venčanja napisala:

"Je l' ti reka’ ko onako iskreno da bi za tebe umra’ ja i bez da trepnem… i opet rodija se samo da te sretnem?"

Veselje uprkos skromnoj proslavi

Iako su želeli manju, intimnu svadbu, atmosfera je bila i te kako vesela. Na snimku koji je objavila na svom Instagramu, vidi se kako igra uz čardaš i narodno kolo, uz šaljivu poruku: - Kad nećeš veliku svadbu, ali ne možeš ni bez čardaš nogica i kolceta.

Porodica pre svega

Podsetimo, Dragana iz prethodnog braka ima ćerku Bjanku, dok sa Milanom deli sina Nou. Njihova ljubavna priča sada je dobila novo poglavlje, ispunjeno emocijama, osmesima i, po svemu sudeći, odličnim ritmom.

