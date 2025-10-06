Slušaj vest

Nakon više od godinu dana provedenih u njujorškom zatvoru, Šon Didi Kombs vratio se na sud, gde mu je izrečena novčana kazna i zatvor u trajanju od četiri godine, piše USA TODAY. 55-godišnji muzički mogul u petak je proglašen krivim po dvema od pet tačaka optužnice.

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Oslobođen je optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, čime je izbegao potencijalnu doživotnu kaznu, ali porota ga je proglasila krivim za prevoz dveju žena radi prostitucije.

Iako kamerama nije bio dozvoljen pristup u sudnici, suđenje je privuklo ogromnu medijsku pažnju, ponajviše zbog pominjanja brojnih slavnih ličnosti, od Krisa Brauna i Breda Pita do Maraje Keri i Bijonse.

Paf Dedi i Kesi Ventura Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Među ključnim svedocima bila je pevačica Kasandra Kesi Ventura Fajn, Kombsova bivša devojka, koja je detaljno opisala navodno zlostavljanje. Reper Kid Cudi takođe je svedočio, tvrdeći da mu je Kombs provalio u dom nakon što je saznao za njegovu vezu s Venturom.

Leonardo Dikaprio

Bivša Didijeva asistenitkinja svedočila je pod pseudonimom Mia. U dugoj poruci poslatoj Kombsu 2020. godine, Mia se prisetila zajedničkih trenutaka, a spomenula je i partiju pokera s visokim ulozima između Kombsa i Leonarda Dikaprija. Navodno je Kombs rekao: "Taj Titanik lik ne zna ništa. On je osvojio 10.000 dolara, ja sam osvojio 650.000 dolara."

Foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čedvik Bouzman

Nakon smrti glumca Čedvika Bouzmana u avgustu 2020, Mia je Kombsu poslala poruku: "Mislim na tebe i na Čedvika Bouzmana". Na klupi za svedoke objasnila je da je Kombs bio na audiciji za ulogu Džejmsa Brauna u biografskom filmu "Get On Up", koju je na kraju dobio Bouzman. U razmeni poruka prikazanoj poroti, Mia je poručila Kombsu da ima njegov audicijski snimak i da će mu ga poslati.

Čedvik Bouzman Foto: Profimedia

Bred Pit

Svedokinja Mia izjavila je da je 2012. na Filmskom festivalu u Kanu svedočila svađi između Kombsa i Kesi Venture Fajn na premijeri filma Breda Pita "Killing Them Softly". Tvrdila je da je videla Kombsa kako škrguće zubima i zabija nokte u ruku Venture Fajn, nakon čega je insistirao da ona ode.

Maraja Keri i Vitni Hjuston

Kombsova bivša lična asistentkinja Keprikon Klark upitana je da li smatra Venturu Fajn "vrlo talentovanom". Odgovorila je negativno, objasnivši da je Kesi imala samo "talenat". "Vrlo talentovane su mi Vitni Hjuston i Maraja Keri", rekla je Klark poroti. "Kesi je bila više studijska umetnica."

Brus Vilis i Edi Marfi

Tokom dugotrajnog svedočenja Venture Fajn, porotnicima je prikazana poruka koju je poslala Kombsu u julu 2013. U to vreme bila je u vezi s njim otprilike sedam godina i izrazila je frustraciju što nije više uključena u njegov porodični život s decom.

Brus Vilis Foto: Vertical Ent / Planet / Profimedia

"Koliko god ti mislio da si Brus Vilis, nisi", napisala je Ventura Fajn. "On je u braku, a i pre braka cela porodica je zajedno putovala, ili barem on i njegova partnerka". Poruka se nastavila: "Edi Marfi i Pejdž Bačer vodili su njegovu decu sami na putovanja."

Edi Marfi Foto: Profimedia

Shaq, Kobi i Majkl Džordan

Još jedna svedokinja pod pseudonimom Džejn rekla je da je s Kombsom i eskort damom koristila nadimak "trifecta" za seksualne odnose. Tvrdila je da je ona bila Kobi Brajant, eskort dama Šakil O'Nil, a Kombs Majkl Džordan. U porukama mu je pisala: "Ti si moj Majkl Džordan, a ja sam tvoj Kobi Brajant. Mi smo najveći."

Pamela Anderson i Karmen Elektra

U drugim tekstualnim porukama pročitanim na sudu, Džejn se upoređivala s bivšim Plejboj modelima. "To je kao Pamela Anderson, Karmen Elektra", napisala je Kombsu. Čini se da je često koristila reference na slavne, a jedan od nadimaka koje su imali jedno za drugo bio je Bert i Erni iz "Sesame Street".

Kris Braun

Kombsovi advokati suočili su Venturu Fajn s optužbama da je reper sumnjao da ga je prevarila. "Sećaš li se incidenta kada je sumnjao da plešeš s Krisom Braunom?", pitala je odbrana. Iako se Ventura Fajn nije sećala događaja, poruka koja joj je predočena sugerisala je da joj je Kombs uzeo telefon zbog sumnje u ples s Braunom.

Kris Braun Foto: Profimedia

Spomenute zvezde

Tokom suđenja spomenuta su i mnoga druga imena iz sveta zabave, sporta i politike: Bijonse, Rijana, Majkl B. Džordan, Barak Obama, Vil Smit, Kid Cudi, Frenč Montana, Rita Ora, Niki Minaž, Dženifer Lopez i drugi.

(Kurir.rs/ Index.hr)

