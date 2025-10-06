Slušaj vest

Komičarka Ejmi Šumer pohvalila se svojom impresivnom transformacijom izgleda na društvenim mrežama. Šumer je prošli vikend provela u društvu prijateljica Aleks Saks i Džilijan Bel, a druženje su zabeležile fotografijom.

Ejmi je u njihovom izlasku nosila crnu mini haljinu s kaišem, a iskombinovala ju je s crnim otvorenim štiklama. Posebno je naglasila svoje vitke noge, koje su njene slavne prijateljice pohvalile u komentarima.

"Kakve noge", napisala joj je glumica Ajla Fišer, a glumica Ejmi Sedaris je dodala: "Izgledaš neverovatno. Pogledaj te noge."

"Toliko sam ljuta zbog tvojih nogu, jedva mogu da razgovaram s tobom", našalila se Keti Grifin.

Ejmi je u poslednje vreme drastično smršala, a priznala je da joj je to uspelo uz pomoć lekova za mršavljenje. U martu ove godine je prvi put priznala da je uzimala lek Mounjaro.

"Mounjaro je bio odličan", rekla je ona, te napomenula da lek nije pokriven osiguranjem, osim ako pacijent nema dijabetes ili ozbiljnu gojaznost. "Imam stvarno dobro iskustvo s njim. I htela bih da budem iskrena s vama o tome", istakla je.

Otkrila je da je tri godine ranije isprobala Ozempic, ali od njega nije mogla da prestane da povraća. "Nisam to mogla da podnesem. Ne znam da li su promenili formulu. Šta god", rekla je.

Šumer je o gubitku kilograma progovorila ranije ove godine u "Howard Stern Showu", te rekla da je izgubila više od 13 kilograma uz pomoć leka za mršavljenje. Međutim, otkrila je da nije smršala na lak način. "Imam taj gen, GDF15, koji te čini izuzetno sklonim mučnini, zbog čega mi je bilo jako loše tokom trudnoće. Isprobala sam Ozempic pre tri godine i bila sam prikovana za krevet. Povraćala sam i nisam imala energije", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr.

