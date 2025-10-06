Slušaj vest

Komičarka Ejmi Šumer pohvalila se svojom impresivnom transformacijom izgleda na društvenim mrežama. Šumer je prošli vikend provela u društvu prijateljica Aleks Saks i Džilijan Bel, a druženje su zabeležile fotografijom.

U galeriji pogledajte kako je Ejmi Šumer izgledala pre mršavljenja:

Ejmi Šumer Foto: Profimedia

Ejmi je u njihovom izlasku nosila crnu mini haljinu s kaišem, a iskombinovala ju je s crnim otvorenim štiklama. Posebno je naglasila svoje vitke noge, koje su njene slavne prijateljice pohvalile u komentarima.

"Kakve noge", napisala joj je glumica Ajla Fišer, a glumica Ejmi Sedaris je dodala: "Izgledaš neverovatno. Pogledaj te noge."

"Toliko sam ljuta zbog tvojih nogu, jedva mogu da razgovaram s tobom", našalila se Keti Grifin.

Ejmi je u poslednje vreme drastično smršala, a priznala je da joj je to uspelo uz pomoć lekova za mršavljenje. U martu ove godine je prvi put priznala da je uzimala lek Mounjaro.

"Mounjaro je bio odličan", rekla je ona, te napomenula da lek nije pokriven osiguranjem, osim ako pacijent nema dijabetes ili ozbiljnu gojaznost. "Imam stvarno dobro iskustvo s njim. I htela bih da budem iskrena s vama o tome", istakla je.

Otkrila je da je tri godine ranije isprobala Ozempic, ali od njega nije mogla da prestane da povraća. "Nisam to mogla da podnesem. Ne znam da li su promenili formulu. Šta god", rekla je.

Šumer je o gubitku kilograma progovorila ranije ove godine u "Howard Stern Showu", te rekla da je izgubila više od 13 kilograma uz pomoć leka za mršavljenje. Međutim, otkrila je da nije smršala na lak način. "Imam taj gen, GDF15, koji te čini izuzetno sklonim mučnini, zbog čega mi je bilo jako loše tokom trudnoće. Isprobala sam Ozempic pre tri godine i bila sam prikovana za krevet. Povraćala sam i nisam imala energije", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr.

Ne propustitePop kulturaŠok transformacija Dvejna Džonsona: Smršao 30 kg, snimio film za koji mu predviđaju Oskara i sve oduvao na crvenom tepihu u Veneciji
Emili Blant i Dvejn Džonson na Filmskom festivalu u Veneciji
Pop kulturaSin slavnog glumca zbog kilaže nije mogao da obavlja svakodnevne aktivnosti, a onda je presekao: Izbacio je ove namirnice iz ishrane i sad je brutalan frajer
Kristofer Švarceneger
ŽivotSmršala 226 kilograma, pa otišla pod nož: Imala je 6 kg kože viška, a sad pozira u uskom crnom vešu, evo kako danas izgleda (FOTO)
Temi Slejton smršala 226 kg.jpg
ŽenaImala sam 196 kg i nisam mogla da se popnem uz stepenice: Zbog bolesti sina utehu sam pronalazila u hrani, a onda sam presekla, evo kako mi je uspelo
dijeta.jpg

Video: Transformacija šminkom

Transformacija sa sminkom Izvor: TikTok/anastasile