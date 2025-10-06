Dok je Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, u elegantnom belom kompletu modne kuće Balensijaga koračala pariskom ulicom Rue de Sèvres, svet mode je aplaudirao.

Ali svet koji pamti princezu Dajanu - ćutao je zatečen. Jer Pariz nije samo grad svetlosti. Za mnoge, to je mesto tuge. Mesto gde je, avgusta 1997. godine, majka njenog supruga poginula u tunelu Pont de l’Alma.

Na Instagramu, Megan je objavila reel sa natpisom "about last night". Kadrovi Ajfelove kule, Trijumfalne kapije, svetla Pariza… i snimak iz automobila.

Noćna vožnja uz obalu Sene, kamera u zadnjem sedištu, dok vozilo juri ka mostu Pont de l’Alma. I onda - trenutak koji je zgrozio mnoge:

Megan podiže noge, u Balensijaginim salonkama vrtoglavih štikli od 745 funti, na sedište ispred sebe. Nekima ovo možda deluje kao "suva" elegancija, ali za obožavaoce princeze Dajane to je najgore nepoštovanje u najosetljivijem trenutku.

Na platformi X, komentatori nisu štedeli reči: "Molim vas, recite da to nije stvarno… Zar je to zaista uradila?" "Za većinu ljudi, prolazak pored mesta gde je poginula suprugova majka bio bi trenutak tihe, dostojanstvene kontemplacije."

Kraljevski komentator Ričard Ficvilijams za Dejli Mejl je izjavio da je Meganina objava bila: "Zbunjujuća. Krajnje glupa. Neosetljiva do neverovatnog nivoa." Dodao je: "Ne razumem gde joj je bila pamet … pa, verovatno nije ni razmišljala. Objaviti video koji ima bilo kakvu vezu sa tragičnom smrću princeze Dajane - to prkosi zdravom razumu."

U memoarima Spare iz 2023. godine, princ Hari opisuje kako je 2007. godine, tokom Svetskog prvenstva u ragbiju, namerno zatražio da ga voze kroz tunel Pont de l’Alma - istim putem kojim je prošla njegova majka.

"Rekao sam vozaču da ide 65 milja na sat – tačno onom brzinom koju je policija navela. Ne 120, kako su mediji tvrdili."

Hari priznaje da je to bila loša ideja, pokušaj da u sebi zatvori tu priču, ali umesto toga doživeo je konačno suočavanje: "Pomislio sam: ‘Ona je stvarno mrtva. Bože, zaista je zauvek otišla.’"

Zato je, kažu obožavaoci, posebno bolno videti Megan kako vozi noću tako blizu mesta tragedije, bez ikakvog znaka kontemplacije. Umesto tišine - Instagram. Umesto poštovanja - podignute noge.

Tim vojvotkinje objavio je saopštenje uoči revije: "Megan, vojvotkinja od Saseksa, prisustvovala je reviji Balensijage u Parizu u znak podrške Pjerpaolu Pičoliju, koji je nedavno preuzeo ulogu kreativnog direktora modne kuće. Ovo je njen prvi povratak na modne revije nakon više od decenije."

"Tokom godina, vojvotkinja je nosila brojne Pičolijeve kreacije. Radili su zajedno na ključnim momentima na svetskoj sceni. Ona već dugo ceni njegovu umetnost i modernu eleganciju, a ni ovo veče nije izuzetak. Ono odražava kulminaciju godina umetničkog stvaranja i prijateljstva."

Megan se pojavila sama, bez supruga, u pratnji dugogodišnjeg prijatelja Markusa Andersona iz SoHo Hausa. Nije posetila druge revije (Valentino, Kloe, Aleksander Mekkvin), što je dodatno naglasilo fokus na Pičolija. Na Instagramu - samo reel. Bez reči. Bez osvrta.

Za obožavaoce princeze Dajane, Meganina vožnja pariskim ulicama nije bila modni trenutak - već trenutak koji je zahtevao tišinu, poštovanje i svest o prošlosti. Umesto toga, dobili su snimak sa podignutim nogama, bez konteksta, bez empatije, bez razumevanja.

Zato je, kažu obožavaoci, posebno bolno videti Megan kako se vozi noću tako blizu mesta tragedije, bez ikakvog znaka kontemplacije. Umesto tišine - Instagram. Umesto poštovanja - modni caption. Šta vi kažete, da li je Meganin postupak bio u redu? Pročitajte i zašto se još mnogima zamerila...

